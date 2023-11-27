Москву засыпало снегом. Более трети месячной нормы осадков выпало за сутки

В Московский регион пришли обещанные обильные снегопады. За прошедшие 24 часа в столице выпало почти 35% от месячной нормы осадков, в Подмосковье - 56%, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Если на ВДНХ - это 12 миллиметров, на Балчуге -15 миллиметров, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 миллиметров осадков», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что снегопад сильнее всего затронул юг Московской области. В Кашире выпало 23 миллиметра осадков, что составило 56% от месячной нормы небесной влаги.

Тишковец добавил, что утром 27 ноября в Москве будет пасмурная погода, на ВДНХ падает снег, на Балчуге и МГУ идет ледяной дождь. Ледяной дождь также прошел во Внукове, Остафьеве, Шереметьеве, Черустях. В Павловском-Посаде, Домодедове и Коломне на дорогах образовалась гололедица. Столбики термометра показывают отметки -4…-4,5 градуса.

В Подмосковье температура варьируется от +1,5 градуса на юге до -7,4 градуса на северо-западе. Ветер северо-восточный, его скорость составила два метра в секунду. Атмосферное давление аномально низкое - 728,2 миллиметра ртутного столба.

Обрушившийся на Москву снегопад привел к проблемам в аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Непогода стала причиной задержки или отмены больше 40 рейсов.