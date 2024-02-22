Москву признали лучшим городом в России для семейного туризма

«Гостей привлекает широкий выбор культурных площадок, насыщенная афиша событий и разнообразие туристических программ», - рассказала она.

По словам заммэра, каждый пятый турист в России выбирает Москву в качестве места для путешествий с семьей.

«Играй в Москву» - один из знаковых проектов, представленных на премии, предлагает участникам обучающие путешествия по столице, состоящие из семи увлекательных маршрутов. Они охватывают 90 локаций, включают 50 выдающихся достопримечательностей и предлагают выполнение 130 интерактивных заданий.

Также жюри высоко оценило проект «Город открытий», привлекший более 10 тысяч юных участников из разных уголков России. Цель проекта - знакомство с московскими галереями, технопарками, стадионами через интерактивные экскурсии, на которых дети учатся о новым профессиям будущего.

Помимо этого, Москва получила два специальных приза от организаторов за динамичное развитие MICE-туризма и межрегиональный проект «Три столицы: от рассвета до заката», реализованный совместно с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.

В декабре 2023 года столица также заслужила победу в номинации «Столица детского туризма», за лето ей удалось привлечь около миллиона юных туристов.

Кроме того, деловой туризм стал самым быстрорастущим направлением отрасли в Москве. Для этих целей за первые шесть месяцев 2023 года столицу посетили более двух миллионов человек.