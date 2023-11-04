04 ноября 2023, 11:37

Москву назвали центром российской анимации

Unsplash
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Москва завоевала статус столицы российской анимации, сейчас в городе находятся более 75% отечественных анимационных студий. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.

По его мнению, Москва стала центром анимации благодаря поддержке профессионалов творческих специальностей. Он напомнил, что мультипликация является важной частью производства анимационных картин, но для их создания используются и другие методы.

«Предполагается использование большого комплекса технических средств, специального оборудования, компьютеров и программного обеспечения, позволяющих оживить, одушевить объект, придать ему индивидуальные черты», - отметил Орлов.

Ранее в Омске прошел международный кинофестиваль лучших создателей анимации, игрового и документального кино. Главный приз получил режиссер из Мытищ Павел Славин за фильм «Окно».

Россия Москва 2023
04 ноября 2023, 11:26
Открылась международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ
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На ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия». «360» начал прямую трансляцию с места событий.

Зрители увидят главные достижения России в различных сферах - от промышленности до культуры. На мероприятии будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

Ранее на видео попал стенд Московской области.

Выставка продлится до 12 апреля. Вероятнее всего, ее посетит президент Владимир Путин.

К выставке в Москве обучили более полутора тысяч волонтеров. Всего в ее организации и проведении задействуют свыше пяти тысяч человек. От добровольцев потребуют знания истории всех павильонов и их месторасположения.

Перед открытием выставки ее сайты подверглись атаке хакеров с Украины и из западных стран. Нарушилась работа шести порталов. В дирекции мероприятия отметили, что это лишь подчеркивает «грандиозность и огромное консолидирующее значение» выставки, и заверили, что эта неловкая попытка помешать жителям узнать о достижениях своей страны обречена на провал.

Выставки Москва 2023 ВДНХ
03 ноября 2023, 18:55
Офисный центр построили на юге Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Бизнес-центр на территории офисного кластера Nagatino i-Land на юге Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Здание на проспекте Лихачева, 8 в Даниловском районе получило общую площадь в 36 тысяч квадратных метров. Оно стал частью бизнес-парка Nagatino i-Land, который построили на территории бывшего завода ЗИЛ. В 16-этажном бизнес-центре смогут работать около трех тысяч человек.

«На первом этаже расположена столовая на 350 мест и лобби-бар, на подземном уровне размещен паркинг манежного типа, рассчитанный на 48 автомобилей», - уточнил Бочкарев.

Для передвижения между этажами в здании установили 10 лифтов грузоподъемностью 1600-1625 килограммов.

Проект Nagatino i-Land реализовали рядом со станцией метро «Технопарк» на территории в 15 гектаров. В роли застройщика выступила группа «Эталон».

Ранее стало известно о том, что новое культурно-деловое пространство появится на западе Москвы.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
03 ноября 2023, 18:51
«Парфюмерный» фонтан 1882 года воссоздадут на ВДНХ в Москве
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Фонтан из одеколона, который представили на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве, воссоздадут на ВДНХ. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Фонтан из одеколона, который представили на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве, воссоздадут на ВДНХ. Об этом АГН « Москва » сообщили в пресс-службе Музея Гаража особого назначения ФСО России.

Экспозицию в честь основателей российской парфюмерии откроют 9 ноября в павильоне № 54. На ней гости увидят редчайшие экспонаты из частных коллекций, среди которых парфюмерные наборы, флаконы, духи, одеколоны, помады, пудры, мыла, рекламные издания и предметы дамского будуара от отечественных производителей дореволюционной России, а также ароматы от современных парфюмеров.

«Будет воссоздан фонтан из одеколона, которым Анри Брокар поразил на первой Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года в Москве. В центре павильона он забил фонтан из одеколона новой марки „Цветочный“», - рассказали в пресс-службе музея.

Кроме того, на экспозиции представят автомобили из дома Романовых, такие как De Dion-Bouton, City & Suburban (Columbia) и Bebe Peugeot. Также один из разделов выставки посвятят празднованию 300-летия дома Романовых в 1913 году.

Выставка будет открыта до 9 июня 2024 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичную неделю интерьера и дизайна в Манеже посетили более 220 тысяч человек.

Москва 2023 ВДНХ
03 ноября 2023, 17:07
Считавшиеся исчезнувшими животные начали возвращаться в Москву
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву стали возвращаться животные, которые ранее считались вероятно исчезнувшими. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Это происходит, когда появляются необходимые условия для их обитания: укромные места для гнездования и выведения потомства, качественная вода, воздух, достаточная кормовая база, низкий уровень шума», - уточнил он.

Мэр добавил, что среди таких животных - осоед, зеленый дятел, голубь клинтух и другие.

По данным специалистов, на природных территориях столицы сейчас обитает 241 вид животных. Из них 116 внесли в Красную книгу Москвы, а два вида значатся в Красной книге России.

Ранее гриб из Красной книги России впервые обнаружили в Подмосковье. Уникальную находку - редчайшую рифолу курчавую - случайно нашли в лесах любители тихой охоты.

Животные Сергей Собянин Экология Москва 2023

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