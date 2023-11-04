Москву назвали центром российской анимации

Открылась международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ

На ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия». «360» начал прямую трансляцию с места событий.

Зрители увидят главные достижения России в различных сферах - от промышленности до культуры. На мероприятии будут представлены 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

Ранее на видео попал стенд Московской области.

Выставка продлится до 12 апреля. Вероятнее всего, ее посетит президент Владимир Путин.

К выставке в Москве обучили более полутора тысяч волонтеров. Всего в ее организации и проведении задействуют свыше пяти тысяч человек. От добровольцев потребуют знания истории всех павильонов и их месторасположения.

Перед открытием выставки ее сайты подверглись атаке хакеров с Украины и из западных стран. Нарушилась работа шести порталов. В дирекции мероприятия отметили, что это лишь подчеркивает «грандиозность и огромное консолидирующее значение» выставки, и заверили, что эта неловкая попытка помешать жителям узнать о достижениях своей страны обречена на провал.