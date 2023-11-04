Москву назвали центром российской анимации
Москва завоевала статус столицы российской анимации, сейчас в городе находятся более 75% отечественных анимационных студий. Об этом агентству городских новостей «Москва» заявил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.
По его мнению, Москва стала центром анимации благодаря поддержке профессионалов творческих специальностей. Он напомнил, что мультипликация является важной частью производства анимационных картин, но для их создания используются и другие методы.
«Предполагается использование большого комплекса технических средств, специального оборудования, компьютеров и программного обеспечения, позволяющих оживить, одушевить объект, придать ему индивидуальные черты», - отметил Орлов.
Ранее в Омске прошел международный кинофестиваль лучших создателей анимации, игрового и документального кино. Главный приз получил режиссер из Мытищ Павел Славин за фильм «Окно».