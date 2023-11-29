29 ноября 2023, 09:26

Москву накроют метели и сильный ветер

Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва окажется во власти южного циклона 29 ноября. Синоптики спрогнозировали сильный ветер, метели и до -5 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к очередному южному циклону», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в столичном регионе будет облачно. Во второй половине дня в юго-западных районах области ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ближе к вечеру на Москву обрушатся метели и усилится ветер. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки -3…-5 градусов. Ночью будет до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов. В ночные часы похолодает до -7 градусов.

Ветер подует с востока со скоростью 5–10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг в столице потеплеет до нуля градусов, ожидаются снег, метель, местами мокрый снег и гололед.

В понедельник в Москве отметили самый высокий снежный покров с начала сезона. В последний раз подобное количество осадков в ноябре зафиксировали в 2012 году.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
29 ноября 2023, 09:24
Новую функцию внедрили в голосового ИИ-помощника горячих линий в Москве
Freepik
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Разработчики усовершенствовали голосового помощника в московском общегородском контакт-центре. Теперь он может отвечать пользователям с разными интонациями, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Во время общения ИИ начал подбирать автоматически интонацию, подстраиваясь под тему диалога.

К примеру, когда человек обращается с просьбой записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, если жителю нужно узнать, готовы ли его документы или график работы ведомств - с благожелательностью.

Нововведение внедрили на горячих линиях единой справочной службы правительства Москвы ( 7 495 777-77-77) и единой медицинской справочной службы для населения (122).

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что новый голосовой модуль позволил москвичам больше доверять ИИ: число звонков с просьбами перевести на оператора снизилось на 8%.

Российские вузы расширят подготовку кадров в сфере ИИ. С этим предложением на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» выступил президент России Владимир Путин.

Искусственный интеллект Технологии Москва 2023
28 ноября 2023, 18:37
Более 50 тысяч люксовых машин отправили на штрафстоянки в Москве с начала года
Freepik
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С января этого года на спецстоянки эвакуировали 52 тысячи люксовых автомобилей. Водители бросали их в неположенных местах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что элитные иномарки оставляли на тротуарах, рядом с пешеходными переходами, под запрещающими знаками и на местах для инвалидов. Специалисты зафиксировали и другие нарушения правил остановки и стоянки.

Дептранс составил антирейтинг машин, которые чаще всего приходилось увозить на штрафстоянки. Среди них - Toyota, Mercedes и BMW. Встречались и нарушители на более дорогих автомобилях, как Aston Martin, Maybach и Rolls-Royce.

«Мы перемещаем на спецстоянки автомобили, которые припаркованы с нарушениями правил, независимо от марки и внешнего вида», - уточнили глава дептранса Максим Ликсутов.

Такие машины мешают пешеходам и городскому транспорту, закрывая им обзор. Это может привести в авариям, добавили в ведомстве.

Адвокат Анатолий Миронов сообщил, что водителей ждут штрафы за видео и фото нарушений в соцсетях. По закону правоохранители обязаны реагировать на такие публикации.

Штрафы Машины Москва 2023
28 ноября 2023, 18:29
Около 32 тысяч человек присоединились к индустрии моды в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве около 11 профильных компаний и индивидуальных предпринимателей работают в индустрии моды. Это составляет 7,7% от всех креативных организаций. Их суммарный оборот превышает 150 миллиардов в год, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Творческий бизнес играет значимую роль в экономике города. В московской индустрии моды трудятся почти 32 тысячи человек. Суммарный оборот организаций превышает 150 миллиардов рублей в год, и эти цифры постоянно растут», - рассказала она.

Кроме этого, в глобальном рейтинге модных городов Москва заняла девятое место, подтвердив статус крупнейшего фешен-мегаполиса Восточной Европы и СНГ.

В столице начал работу международный форум BRICS Fashion Summit.

На нем с 28 ноября по 2 декабря соберутся ведущие профессионалы индустрии, молодые дизайнеры, блогеры и эксперты со всего мира.

Бизнес Москва 2023
28 ноября 2023, 16:59
Черновую отделку низкоэтажной части НКЦ в Москве выполнили почти на две трети
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) завершили работы по черновой отделке. Это 108 тысяч квадратных метров из 170 необходимых, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данном этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности», - подчеркнул он.

Бочкарев добавил, что на этой площади также более чем наполовину обустроили фасад и на треть смонтировали внутренние инженерные системы.

Кроме этого, работы проводят и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. Там уже на треть подготовили конструкции фасада и приступили к возведению внутренних стен и перегородок, а также к монтажу лифтов и других инженерных систем.

Внешние фасады комплекса зданий оформят в единой стилистике.

Они будут связаны между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами, чтобы обеспечить удобство для будущих сотрудников.

Москва 2023 Андрей Бочкарев

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