Москву накроют метели и сильный ветер

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к очередному южному циклону», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в столичном регионе будет облачно. Во второй половине дня в юго-западных районах области ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ближе к вечеру на Москву обрушатся метели и усилится ветер. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки -3…-5 градусов. Ночью будет до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов. В ночные часы похолодает до -7 градусов.

Ветер подует с востока со скоростью 5–10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг в столице потеплеет до нуля градусов, ожидаются снег, метель, местами мокрый снег и гололед.

В понедельник в Москве отметили самый высокий снежный покров с начала сезона. В последний раз подобное количество осадков в ноябре зафиксировали в 2012 году.