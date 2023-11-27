27 ноября 2023, 11:19

Москву накроют ледяной дождь, гололед и мощный снегопад

Сайт мэра и правительства Москвы
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Непогода продолжит властвовать в Москве. МЧС выпустили метеопредупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в столице.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях будет действовать в Москве 27 ноября с 10:00 до 13:00.

Спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Они также посоветовали избегать обгонов и других опасных маневров. Кроме того, не стоит оставлять автомобиль рядом с деревьями.

Москвичей попросили на улице в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от осадков под деревьями.

Из-за обильного снегопада на московских улицах выросли внушительные сугробы - до 22 сантиметров. Такие показатели в три раза превышают климатическую норму и характерны для первой декады января.

Непогода продолжит властвовать в Москве.

МЧС выпустили метеопредупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в столице.

Снегопад Москва 2023 Погода в Москве
27 ноября 2023, 12:01
Москва выставила на продажу более 100 машиномест на Изюмской улице
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московские власти проведут открытый онлайн-аукцион для продажи 121 машиноместа в многоуровневом паркинге, расположенном по адресу Изюмская улица, дом 63. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Всего доступно 121 парковочное место площадью от 14 до 19 квадратных метров. <…> К участию приглашаются все желающие», - отметил он.

Процедура определения цены произойдет с помощью онлайн-аукционов с 14 декабря по 29 января 2024 года. Срок подачи заявок на участие в аукционах закончится 25 января. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее Москва выставила на торги коммерческое помещение на Волоколамском шоссе.

Недвижимость Машины Москва 2023
27 ноября 2023, 11:27
Собянин поздравил победителей молодежного конкурса «Наследие» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве провели VI молодежный форум «Наследие». В этом году в нем приняли участие 20 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Студенческий конкурс собрал около 400 ребят из 32 вузов. В том числе из регионов России и Республики Беларусь», - уточнил он.

Глава города отметил, что московская команда № 10 победила с проектом создания центра здоровья, культуры и отдыха «Басманный двор». Жюри также выделило проекты команды № 9 «Реабилитационный центр „Точка опоры“ и команды № 4 - „Социокультурный кластер „Басманный“.

Среди регионов победителями стали участники конкурса из Владимира. На втором месте оказался Воронеж, третье - Тюмень.

Собянин поздравил победителей и пожелал им новых плодотворных идей.

В конце форума провели городской фестиваль. Всех желающих научили реставрировать мебель из дерева и мозаику, а также участникам предложили отправить открытку в любой уголок России «Почтой Наследия».

Пользователи «Активного гражданина» при помощи голосования также выбрали лучшие площадки первого городского фестиваля «Усадьбы Москвы». Он прошел с 1 июля по 30 сентября.

Фестивали Сергей Собянин Москва 2023
27 ноября 2023, 10:57
Почти 30 технологических конкурсов для стартапов прошли в Москве с 2020 года
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве провели 29 технологических конкурсов для российских стартапов с 2020 года. Они помогли инноваторам показать свои проекты заказчикам и заключить договоры. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«За четыре года в московских технологических конкурсах приняли участие больше 800 отечественных компаний. Суммарно они привлекли порядка 1,5 миллиарда рублей инвестиций», - уточнила она.

По ее словам, более 260 разработок уже прошли тестирование, а часть из них внедрили как в России, так и за ее пределами. Как правило, темы конкурсов посвящены актуальным трендам и задачам по развитию отраслей, которым сейчас уделяют особое внимание.

Например, один из инноваторов разработал систему создания фонов для автомобильных сцен в фильмах и заключил договоры с виртуальной студией Горького и студией «Останкино» на 55,8 миллиона рублей.

Другой участник конкурса подготовил платформу, которая позволяет отслеживать срок хранения продукции на пищевых производствах, выявлять брак, снижать расходы и увеличивать прибыль. Технология прошла тестирование и сейчас ее планируют купить для внедрения на крупнейших профильных предприятиях в стране.

В этом году уже прошли состязания по таким направлениям, как «Ассистивные технологии», «Еда будущего», «Беспилотные аппараты», «Медиаиндустрия», «Спортивные технологии» и «Зеленая Москва», на которые подали почти 1,2 тысячи заявок. С начала года в финалы конкурсов вышли свыше 80 технологических компаний.

Ранее в Москве продлили программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса.

Бизнес Технологии Москва 2023
27 ноября 2023, 10:53
Итоги голосования за лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы» подвели в столице
Сайт мэра и правительства Москвы
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Пользователи «Активного гражданина» при помощи голосования выбрали лучшие площадки первого городского фестиваля «Усадьбы Москвы». Он прошел с 1 июля по 30 сентября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Больше 190 тысяч человек выбрали из предложенных 15 вариантов наиболее интересную площадку.

Первое место досталось музею-заповеднику «Царицыно». На фестивале гости смогли познакомиться с работами архитектора Василия Баженова, побывать на обзорной экскурсии и лекции. Также организаторы предложили игру в крокет и пикник «Императорская трапеза».

Второе место занял музей-заповедник «Коломенское» с фруктовыми садами и литературными чтениями.

Третье место участники голосования отдали усадьбе Кусково. Там 1 июля стартовал фестиваль. Посетителям представили иммерсивные спектакли, мастер-классы по игре в крокет, а также провели лекцию по истории усадьбы и пикник на набережной.

В Москве с начала сентября стартовал также новый сезон олимпиады для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». На него подали уже более 100 тысяч заявок.

Музеи Фестивали Москва 2023 Парки

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