Москву накроют ледяной дождь, гололед и мощный снегопад
Непогода продолжит властвовать в Москве. МЧС выпустили метеопредупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в столице.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях будет действовать в Москве 27 ноября с 10:00 до 13:00.
Спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Они также посоветовали избегать обгонов и других опасных маневров. Кроме того, не стоит оставлять автомобиль рядом с деревьями.
Москвичей попросили на улице в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от осадков под деревьями.
Из-за обильного снегопада на московских улицах выросли внушительные сугробы - до 22 сантиметров. Такие показатели в три раза превышают климатическую норму и характерны для первой декады января.
Непогода продолжит властвовать в Москве.
МЧС выпустили метеопредупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в столице.