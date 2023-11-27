Москву накроют ледяной дождь, гололед и мощный снегопад

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях будет действовать в Москве 27 ноября с 10:00 до 13:00.

Спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Они также посоветовали избегать обгонов и других опасных маневров. Кроме того, не стоит оставлять автомобиль рядом с деревьями.

Москвичей попросили на улице в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от осадков под деревьями.

Из-за обильного снегопада на московских улицах выросли внушительные сугробы - до 22 сантиметров. Такие показатели в три раза превышают климатическую норму и характерны для первой декады января.

Непогода продолжит властвовать в Москве.

МЧС выпустили метеопредупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в столице.