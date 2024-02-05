Москву накроет «сыктывкарский январь» к концу недели

«Сегодня мы находимся в мартовской погоде, температура будет выше нормы примерно на 4 градуса. Связано это с тем, что над Москвой находятся циклоны. Кстати, давление очень низкое, 725 миллиметров», - уточнил он.

Синоптик отметил, что во вторник из-за уходящего на юго-восток циклона центр Европейской России окажется в его тылу и свежие воздушные массы напомнят о зиме. В ночные и дневные часы воздух остынет до -2…-7 градусов.

Он добавил, что 7 февраля москвичей ждет январская погода. Ночью столбики термометра опустятся почти до -10 градусов, днем - примерно -5…-7 градусов.

«В четверг и пятницу тоже будет январь, но совершенно не московский, а сыктывкарский», - пояснил Вильфанд.

Ночью подморозит до -15…-20 градусов. В четверг будет до -9…-11 градусов, а в пятницу - -9…-14 градусов.

За минувшие 24 часа в Москве и ТиНАО выпало приблизительно 25% от месячной нормы осадков. Суточный прирост небесной влаги составил 11 миллиметров.