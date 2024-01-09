09 января 2024, 19:42

Москву накроет сильный снег в ночь на среду

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В ближайшее время на Москву обрушатся сильные осадки. Экстренное предупреждение о снегопаде в ночь на 10 января опубликовала пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 19:00 9 января до 06:00 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный», - говорится в сообщении.

Представители ведомства порекомендовали автомобилистам в непогоду снижать скорость, следить за дистанцией и не обгонять на дорогах машины. Спасатели напомнили, что автомобили нельзя парковать рядом с деревьями. Прохожим посоветовали на улице не находиться около рекламных щитов и шатких конструкций.

В предстоящие дни в Москве и области резко понизится атмосферное давление , а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье некоторых людей.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
09 января 2024, 20:23
Москвичам показали, как кормят панду Катюшу в зоопарке
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Подрастающая панда Катюша, которой 137 дней от роду, уже попробовала на зуб бамбук и различные игрушки. При этом свои вкусовые предпочтения по-прежнему отдает молоку матери Диндин. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова разместила в своем Telegram-канале ролик с кормлением детеныша панды.

«Медитация на день для вас», - написала Акулова.

Пост с кормлением детеныша набрал больше сотни комментариев. Почти все пользователи умилились увиденным. Некоторые заметили, что у Катюши ушки начали округляться.

«Такая уже пандюша выросла и с маленьким чавканьем сосет молоко. Идиллия кормящей мамы и младенца», - отметили подписчики.

После кормления панда заботливо вылизывает детеныша.

По словам Акуловой, Катюша с интересом рассматривает новые предметы, будь то шланг или новая пеленка. Она с удовольствием играет с водой и ползает по маме.

Животные Зоопарки Москва
09 января 2024, 19:55
Более 13 миллионов человек поучаствовали в праздничных мероприятиях в Москве
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В новогодние каникулы москвичи и туристы побывали на фестивалях, катках и спектаклях. В общей сложности праздничные мероприятия посетили 13,3 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В Москве с 15 декабря по 8 января проходил юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество». Гостям рассказали об истории мегаполиса и о новогодних традициях его жителей. На 36 фестивальных площадках в центре и жилых районах побывали 5,7 миллиона гостей.

В фестивале впечатлений «Усадьбы Москвы. Зима» приняли участие 15 усадеб, особняков и бывших загородных поместий. С 22 декабря по 8 января они представили более 400 мероприятий, в том числе музыкальных, культурных и спортивных.

В Гостином Дворе с 27 декабря по 8 января прошли новогодние елки мэра Москвы. Дети увидели 37 представлений.

В общей сложности с 30 декабря по 8 января посетителями парков культуры и отдыха, а также природных территорий стали 4,7 миллиона человек. Больше всего популярностью пользовались парк «Зарядье» и Парк Горького. На катках там побывали 300 тысяч человек.

Гостями ВДНХ стали 2,8 миллиона человек, а каток на территории выставки посетили 111 тысяч любителей коньков.

Жители и гости столицы смогут до конца зимы бесплатно покататься на коньках на 23 фестивальных площадках «Московских сезонов». Коньки можно арендовать, а также воспользоваться услугами хранения вещей.

Праздники Фестивали Новый год Москва 2023
09 января 2024, 18:59
Москвичи смогут приобрести более 60 машино-мест на западе столицы
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Власти Москвы в январе выставят на торги свыше 60 парковочных мест на западе столицы. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

«В январе пройдут торги по продаже 64 объектов на западе Москвы, площадь которых составляет от 11 до 16,1 квадратного метра», - рассказал он.

Охраняемая парковка находится по адресу: 2-я Филевская улица, дом 8, сооружение 1. Участники торгов смогут выбрать подходящий вариант исходя из габаритов машины.

Прием заявок на участие в аукционе на электронной площадке «Росэлторг» завершится 17 и 18 января в зависимости от выбранного объекта. Сами торги пройдут 29 и 30 января. Жители столицы смогут купить лот со скидкой до 45%. Подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы.

Кроме того, 10 машино-мест продадут с молотка в районе Якиманка в центре Москвы.

Аукционы Машины Москва
09 января 2024, 18:44
Итоги работы Московского экспортного центра за 2023 год подвели в столице
Freepik
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Выходя на новые рынки, свыше 7,4 тысячи компаний в прошедшем году воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ). Это на 38% больше, чем в 2022-м, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«В прошлом году представители малого и среднего предпринимательства при поддержке Москвы заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 миллиарда рублей», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, сейчас товары столичных марок закупают во всем мире, в том числе в Аргентине, Индонезии, Монголии, Бахрейне, Сербии, Перу, Кении, Таиланде.

Заммэра пояснила, что экспортеры находят за границей партнеров благодаря размещению своей продукции на международных маркетплейсах и в ретейле, а также участию в деловых мероприятиях и изучению курсов. К примеру, обучение позволило разработчику цифровой платформы для ретейла впервые заключить контракт с партнерами из Бахрейна. Другому выпускнику акселератора удалось наладить поставки программного обеспечения в Перу.

Сергунина назвала приоритетным направлением азиатские государства. Жителям этого региона интересны московские сладости, напитки и экопродукция. За год на китайских онлайн-платформах начали продавать товары свыше 150 брендов.

Ранее представители 10 компаний из Москвы отправились в Малайзию по бизнес-миссии, организованной городскими властями. Они продемонстрировали свои разработки в Куала-Лумпуре.

Экспорт Бизнес Москва

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