Москву накроет мокрый снег с дождями на следующей неделе

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По его словам, с 5 октября в тыл циклона начнут попадать первые порции арктического холода. Сильнее всего прохлада будет ощущаться на следующих выходных и особенно в начале предстоящей недели, когда температура опустится до нулевой отметки, а к дождям станут примешиваться заряды мокрого снега.

В среду в Москве пройдут дожди и потеплеет до 18... 20 градусов. В отдельных районах ожидаются грозы.

Минувшая ночь на 4 октября в столице выдалась рекордно теплой. Такие показатели последний раз фиксировали более чем полвека назад. На базовой метеостанции ВДНХ температура не опускалась ниже 12,9 градуса.