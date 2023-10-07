Москвичка стала победительницей Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»

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«Победа во всероссийском конкурсе „Студенческий лидер“ еще раз показывает, какие заинтересованные и трудолюбивые студенты обучаются у нас в городе», - отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

В течение недели 15 финалистов из разных регионов соревновались за право стать лучшим профсоюзным лидером в России. Финальная программа представляла собой девять этапов. Молодым людям предстояло показать мастерство выступлений перед публикой и другие навыки. Среди участников была Нина Арзяева, которая является председателем студенческой комиссии профсоюзной организации МГУ.

Девушка сначала победила на региональном этапе конкурса «Студенческий лидер» в Москве. После этого она завоевала победу в Центральном федеральном округе, а затем представила Москву на всероссийском соревновании.

Ранее горожанам сообщили, что конкурс «Лидеры цифровой трансформации» от московских организаторов впервые пройдет в Краснодарском крае. Принять участие в нем можно будет и в онлайн-формате.