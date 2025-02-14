14 февраля 2025, 14:13

Москвичи выдвинули предложения по развитию рыбных рынков

РИА «Новости»
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Почти 24 тысячи человек поделились идеями, как развивать рыбные рынки в столице, в рамках проекта «Москва — на волне». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Москвичи направили больше 3,7 тысячи идей. Для реализации эксперты и сами пользователи отобрали 102», - добавила она.

Среди них - онлайн-трансляции мастер-классов по кулинарии, сервисы доставки, еженедельные акции с рыбными блюдами из разных стран мира. В соцсетях предложили брать интервью у поставщиков товаров и размещать афиши мероприятий. Также москвичи выступили за скидки в день рождения и подарочные наборы.

Всего в Москве работают два рыбных рынка - в Косине-Ухтомском и в Митине.

Ранее эксперты Рыбного союза рассказали, как выбрать самый экологически чистый продукт.

Почти 24 тысячи человек поделились идеями, как развивать рыбные рынки в столице, в рамках проекта «Москва - на волне». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Продукты Правительство Москвы Москва Наталья Сергунина
14 февраля 2025, 10:20
Ефимов: инвестор откроет производство готовых блюд в ТиНАО
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Промышленно-производственный комплекс по выпуску готовых блюд откроют в Краснопахорском районе Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новое предприятие войдет в крупный пищевой кластер, который сформируется в Краснопахорском районе Троицкого административного округа.

Для строительства комплекса по выпуску готовой продукции власти города предоставили участок площадью в 20 гектаров. Предприятие обеспечит рабочими местами до тысячи местных жителей.

Масштабные инвестиционные проекты получают всестороннюю поддержку по поручению Сергея Собянина и способствуют активному развитию транспортной и промышленной инфраструктуры столицы.

Разработчики проектов промышленных объектов в своей работе обращают внимание не только на работу будущих заводов или фабрик, но и на то, как они вольются в существующую инфраструктуру, включая транспортную сеть. Все эти факторы учли при изменении площади будущей площадки, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Участок находится в Троицком округе Москвы по адресу: квартал 216, земельный участок 5/1. За изменением технико-экономических показателей обратился сам заказчик. В результате это позволит увеличить площадь здания и обеспечить объект новыми функциональными зонами», - отметил она.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что земельный участок расположен около деревни Троицкое. Инвестор взял его в аренду на пять лет по ставке один рубль в год.

«Для таких объектов в столице действует особый порядок выделения земли для строительства - без проведения торгов. Договор заключен на пять лет, в течение которых должно завершиться возведение комплекса», - пояснил он.

Купившая участок компания давно работает на российском рынке и обеспечивает поставки готовых блюд и полуфабрикатов пассажирские скоростные поезда, социальные и медицинские учреждения, государственные и коммерческие предприятия по всей стране. Собственные производственные площадки фирмы уже работают в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2022 года Москва предоставила предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Он подчеркнул, что для размещения производства Москомархитектура внесла необходимые поправки в правила землепользования и застройки.

Инвестиции Еда Строительство Рабочие места Промышленность Правительство Москвы ТиНАО Москва Максим Гаман
13 февраля 2025, 19:15
Новое выставочное пространство открылось в усадьбе «Останкино»
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На территории усадьбы «Останкино» появилось новое арт-пространство. Об этом рассказал директор государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» Сергей Авдонин.

«Никогда у усадьбы „Останкино и Кусково“ не было своих выставочных залов. Теперь они у нас есть, и мы очень этим гордимся и очень этому рады», - сказал он.

Посетители пространства смогут заглянуть за реставрационные леса Дворца-театра, который сейчас закрыт для гостей, и увидеть уникальные экспонаты, например, двери из Египетского павильона, на реставрацию которых у специалистов ушло полтора года кропотливой работы.

Выставка предварила открытие самого Египетского павильона. Всего она включает девять тематических разделов и больше 200 экспонатов.

Ранее стало известно, что в Москве в честь Всемирного дня гида проведут больше 360 бесплатных экскурсий. Они пройдут 21–23 февраля.

Выставки Реставрация Москва
13 февраля 2025, 17:41
Новая выставка о регионах откроется в Национальном центре «Россия» 1 марта
РИА «Новости»
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Посвященная народным промыслам, традициям коренных и малочисленных народов, а также достижениям федеральных округов выставка откроется в национальном центре «Россия» 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Новую экспозицию назвали «Путешествие по России. На территории центра организуют локации, посвященные всем федеральным округам.

Посетители совершат импровизированное путешествие от Владивостока до Калининграда.

В пространстве, посвященному Дальнему Востоку гости увидят достопримечательности регионов, а также познакомятся с культурой коренных народов с полным погружением.

В частности, посетители экспозиции увидят настоящие шаманские бубны. Кроме того в ходе экскурсии ведущие расскажут о космодроме Восточный, Приморском океанариуме и других важных экономических объектов.

Новый масштабный проект объединит в себе не только выставочное пространство, но и гастрономическую зону. Также в ходе проведения выставки в центре организуют специальные программы, посвященные культуре и образованию.

Ранее генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, рассказывая о подготовке к новой выставке отметила, что экспозицию разделят на восемь локаций. Особое место займет «Зона сердца», где посетители создадут собственные цифровые открытки с впечатлениями от экскурсии.

Выставки Экскурсии Россия Народные промыслы Москва
13 февраля 2025, 11:33
Голосование о судьбе цирка на проспекте Вернадского началось в Москве
РИА «Новости»
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Жители Москвы смогут высказать мнение о дальнейшей судьбе цирка на проспекте Вернадского с помощью голосования, которое началось на сайте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе столичного правительства.

По мнению мэра Сергея Собянина, старое здание полностью исчерпало свой ресурс и не отвечает современным требованиям комфорта. Его невозможно трансформировать так, чтобы ставить высокотехнологичные представления, добавил градоначальник.

Он задал москвичам два вопроса: быть или не быть новому Большому цирку и где он будет располагаться - на привычном месте в районе станции метро «Университет» или на новом.

Голосование уже началось.

Ранее в столице объявили о планах снести бывшее здание Совета экономической взаимопомощи на Новом Арбате и возвести на его месте новое.

Цирки Сергей Собянин Правительство Москвы Москва

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