Москвичи выбрали вариант благоустройства въездных групп на ВДНХ
На портале «Активный гражданин» прошло голосование, посвященное благоустройству въездных групп на ВДНХ. В нем приняли участие свыше 200 тысяч москвичей. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.
Горожанам предложили ответить на три вопроса о том, как лучше оформить въездные группы на ВДНХ. В результате 69% жителей проголосовали за озеленение, 59% - за дополнительную подсветку, а 52% поддержали установление малых архитектурных форм.
Голосование открыли после завершения конкурса « Золотой колос », который был посвящен развитию территории ВДНХ. На нем молодые архитекторы и дизайнеры предложили варианты обновления пяти въездных групп. Победителем стала работа авторского коллектива из Казани.
Ранее на ВДНХ открыли кинотеатр « Круговая кинопанорама » с эффектом полного погружения.