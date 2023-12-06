06 декабря 2023, 17:37

Москвичи выбрали вариант благоустройства въездных групп на ВДНХ

Сайт мэра и правительства Москвы
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На портале «Активный гражданин» прошло голосование, посвященное благоустройству въездных групп на ВДНХ. В нем приняли участие свыше 200 тысяч москвичей. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Горожанам предложили ответить на три вопроса о том, как лучше оформить въездные группы на ВДНХ. В результате 69% жителей проголосовали за озеленение, 59% - за дополнительную подсветку, а 52% поддержали установление малых архитектурных форм.

Голосование открыли после завершения конкурса « Золотой колос », который был посвящен развитию территории ВДНХ. На нем молодые архитекторы и дизайнеры предложили варианты обновления пяти въездных групп. Победителем стала работа авторского коллектива из Казани.

Ранее на ВДНХ открыли кинотеатр « Круговая кинопанорама » с эффектом полного погружения.

Москва 2023 ВДНХ
06 декабря 2023, 13:37
Собянин осмотрел новый теннисный центр на северо-западе Москвы
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства крытого теннисного центра на территории бывшего Тушинского аэродрома в районе «Спартак». Об этом сообщил Информационный центр столичного правительства.

«В ближайшее годы два дворца спорта здесь будут построены, так что будет где заниматься любителям спорта, местным жителям, в первую очередь. Поздравляю вас с новым залом, занимайтесь» - сказал глава города.

Строительство четырехэтажного центра начали в 2021 году. Его площадь составила 8,5 тысячи квадратных метров. В нем разместили шесть теннисных кортов, зал для настольного тенниса на восемь столов и два помещения для игры в сквош. Кроме того, в здании разместили медицинский и административный блоки, тренерские и тренажерный зал. Комплекс планируют открыть в 2024 году.

Также Собянин принял участие в открытии нового храма святого равноапостольного князя Владимира. Общая площадь составила примерно 6,2 тысячи квадратных метров. Высота белокаменного храм шатрового типа достигла 58 метров. Фасад здания украсили мозаичным панно и растительным орнаментом, высеченным в камне.

Архитектурный ансамбль также включает культурно-выставочный центр. Позже вокруг храма разобьют парк.

Накануне Собянин осмотрел ход строительства спортивного комплекса «Ника» в районе Текстильщики. Его планируют открыть в начале 2024 года.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023
06 декабря 2023, 12:40
Скульптуру «Принцесса Турандот» отреставрировали в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Скульптуру «Принцесса Турандот» вернули на постамент у Театра имени Е. Б. Вахтангова на Арбате после реставрации. Ей восстановили отломанный вандалами балдахин над троном и две стойки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

«Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами» - уточнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

В начале осени фонтан со скульптурой дважды атаковали злоумышленники. Перед реставраторами поставили задачу укрепить постамент и элементы композиции, включающей позолоченную фигуру принцессы на троне под пышным балдахином. После выполнения работ «Принцессу Турандот» вернули на прежнее место на Арбате.

Скульптура с фонтаном появилась у Театра Вахтангова в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля «Принцесса Турандот».

Мужчину, который во второй раз повредил статую, задержали в начале октября. Им оказался 20-летний приезжий.

Реставрация Москва 2023
06 декабря 2023, 12:08
Бочкарев рассказал о сносе домов по программе реновации в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с начала реализации программы реновации расселили и демонтировали 325 домов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«192 из них были снесены в этом году. Таким образом, в 11 округах города строители смогут возвести на освобожденных площадках 1,4 млн кв. метров жилья» - уточнил он.

По его словам, в новое жилье, которое построят на освободившихся площадях, смогут переехать около 43 тысяч участников программы.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил важность поддержки темпов сноса расселенных домов, так как от этого зависит выполнение планов по обеспечению горожан жильем. Он добавил, что рабочие часто сносят сразу несколько зданий.

Кроме того, в Москве уже расселили почти 550 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи жителей столицы.

Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
06 декабря 2023, 11:08
Проекты строительства двух логистических и офисного комплексов одобрили в Москве
Freepik
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В Москве по программе создания мест приложения труда появятся два логистических и один офисный комплекс в ТиНАО и Обручевском районе. Объекты возведут инвесторы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«В Обручевском районе построят многофункциональный офисный комплекс площадью 38,1 тысячи квадратных метров, а в Новой Москве - два логистических комплекса площадью 194,4 тысячи квадратных метров», - рассказал он.

По его словам, в одном из низ появится до 1550 рабочих мест, а в других - до 9400. Логистические комплексы построят рядом с деревнями Терехово и Сенькино-Секерино, а многофункциональный офис - на улице Академика Семенихина.

Кроме этого, в Новой Москве построят еще два многофункциональных центра площадью 13,1 тысячи квадратных метров и 12,4 тысячи квадратных метров. Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком - группой «Самолет» - подписали на три года.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023

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