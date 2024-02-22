22 февраля 2024, 17:29

Москвичи выбрали название для проекта по финансовому просвещению в библиотеках

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На портале «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи выбирали, как будет называться проект по финансовому просвещению в библиотеках. Большая часть участников выбрала вариант «Азбука финансовой грамотности», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Городские библиотеки превратились в новые центры финансового просвещения. Финансовые знания стали еще ближе и доступнее для москвичей. К проекту уже присоединились библиотеки во всех округах столицы», - отметила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Она уточнила, что в библиотеках все желающие могут регулярно советоваться с экспертами по финансовым вопросам, смотреть кино, принимать участие в мастер-классах и тематических играх.

Зяббарова добавила, что к голосованию в «Активном гражданине» за название проекта присоединились свыше 170 тысяч человек. В итоге победил вариант «Азбука финансовой грамотности». На втором месте оказалось название «Школа финансов», третье место заняло - «Финансы: просто о сложном».

В общей сложности москвичам предложили рассмотреть восемь вариантов. Еще свыше полутора тысяч горожан озвучили собственные идеи для названия.

Сейчас на портале «Активный гражданин» москвичи выбирают имя для краснокнижного амурского тигра. Он стал новым обитателем Московского зоопарка.

Деньги Москва
22 февраля 2024, 17:52
Большой и Мариинский театры проведут обменные гастроли впервые за 20 лет
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Большой и Мариинский театры впервые за 20 лет решили провести обменные гастроли. Выступления приурочили к празднованию 180-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«23-25 февраля оперная труппа Мариинского театра на исторической сцене Большого представит „Псковитянку“, „Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии“ и „Ночь перед Рождеством“. За дирижерским пультом на всех спектаклях - Валерий Гергиев», - говорится в сообщении.

Артисты Большого театра 27–29 февраля представят в Петербурге оперу «Царская невеста». Спектакль входит в золотой фонд репертуара.

Последний раз Мариинский театр выступал перед московской публикой в 2005 году перед закрытием Большого театра на реконструкцию. Тогда же Большой театр представил на сцене Мариинского оперу «Летучий голландец» Вагнера и оперу «Дети Розенталя» Десятникова.

За прошлый год московские театры и концертные залы посетили свыше 7,2 миллиона человек. Такая посещаемость стала рекордной за последние четыре года.

Санкт-Петербург Театры Москва
22 февраля 2024, 16:44
Врачи стали на 15% больше проводить лучевых исследований в Москве
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В прошлом году московским специалистам удалось на 15% нарастить количество лучевых исследований. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Половина снимков - пять из 10 миллионов - описаны врачами Московского референс-центра. Благодаря ему лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу», - уточнил он.

Глава города отметил, что исследование проводят врачи поликлиники по месту жительства пациента. После этого снимки автоматически попадают в Единый радиологический информационный сервис, откуда их забирают на изучение. Благодаря такому методу описание исследований стало проходить в 16 раз быстрее.

Собянин добавил, что на прошлой неделе он доложил президенту России Владимиру Путину о новых технологиях в московской медицине.

С января этого года у пациентов московских больниц появилась возможность увидеть все свои медицинские назначения и результаты исследований в мобильном приложении. Этой функцией воспользовались уже более миллиона жителей столицы.

Врачи Медицина Сергей Собянин Технологии Москва
22 февраля 2024, 16:29
Свыше двух тысяч флагов украсили Москву в честь Дня защитника Отечества
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Москва готовится отмечать День защитника Отечества. В честь праздника мегаполис украсили российскими триколорами, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

«В общей сложности на мостах в центральной части и Минских путепроводах установили более двух тысяч флагов, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах разместили праздничные плакаты», - уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он отметил, что 23 и 24 февраля на цифровых билбордах и медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят трансляции с видеооткрытками.

На территории московской мэрии, Государственной Думы и Совета Федерации появились плакаты и флагштоки с триколором. Фасад нижней палаты парламента украсило декоративное панно. Напротив здания Минобороны России можно увидеть декоративную звезду.

На Манежной площади рядом с памятником Георгию Жукову, на Суворовской площади около памятника Суворову, на Кутузовском проспекте и Поклонной горе прохожие смогут сделать снимки в тематических фотозонах.

Сотрудники АО «Мосгаз» также проверили горелку Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата. В канун Дня защитника Отечества там провели профилактические работы.

Благоустройство 23 февраля Москва
22 февраля 2024, 16:19
Детский сад с плейхабом на крыше появится на юге Москвы
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В Южном округе Москвы планируют возвести детский сад в 900 квадратных метров для 95 воспитанников. Объект с эксплуатируемой крышей появится уже осенью, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Оригинальным решением этого объекта станет эксплуатируемая кровля. Здесь появится плэйхаб, где игровая зона займет 327 квадратных метров», - уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Детсад появится в Даниловском районе на улице Автозаводская. Периметр игровой зоны оградят конструкциями из прозрачного триплекса, высота которых составит 2,4 метра. Это сделает прогулки детей более безопасными.

Здание дошкольного учреждения полностью построили и утеплили внешние стены. Вскоре специалисты приступят к отделке и благоустройству игровых зон.

В этом же районе инвестор возведет и передаст городу детский сад на 100 мест. Проект строительства разработают до конца 2027 года.

Строительство Детские сады Москва

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