Москвичи выбрали название для проекта по финансовому просвещению в библиотеках

«Городские библиотеки превратились в новые центры финансового просвещения. Финансовые знания стали еще ближе и доступнее для москвичей. К проекту уже присоединились библиотеки во всех округах столицы», - отметила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Она уточнила, что в библиотеках все желающие могут регулярно советоваться с экспертами по финансовым вопросам, смотреть кино, принимать участие в мастер-классах и тематических играх.

Зяббарова добавила, что к голосованию в «Активном гражданине» за название проекта присоединились свыше 170 тысяч человек. В итоге победил вариант «Азбука финансовой грамотности». На втором месте оказалось название «Школа финансов», третье место заняло - «Финансы: просто о сложном».

В общей сложности москвичам предложили рассмотреть восемь вариантов. Еще свыше полутора тысяч горожан озвучили собственные идеи для названия.

Сейчас на портале «Активный гражданин» москвичи выбирают имя для краснокнижного амурского тигра. Он стал новым обитателем Московского зоопарка.