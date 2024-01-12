Москвичи в три раза чаще стали пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса

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«Высокий спрос на цифровые услуги обусловлен их функциональностью и доступностью», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В прошлом году пользователи интересовались подборкой образовательных материалов для дистанционного обучения «Онлайн-академия 2.0» свыше 46 тысяч раз.

Предприниматели через сервисы получают консультации маркетологов, чтобы в дальнейшем нарастить объем продаж. Начинающие бизнесмены активно пользуются сервисом «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» при участии банков Москвы. Партнеры сервиса предоставляют также юридическое сопровождение, бухгалтерское обслуживание и ведение электронного документооборота.

В 2023 году на сайт поступило больше 14 тысяч заявок на услугу «Проверка контрагентов». Благодаря сервису пользователь может оценить, насколько надежен будущий партнер, с которым запланирована сделка.

В прошлом году свыше 2,7 тысячи московских предпринимателей воспользовались городской гарантийной поддержкой. Ее общая сумма составила более 65 миллиардов рублей.