Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку

09 октября 2023, 18:59
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

После того как услуги по согласованию перепланировки перевели в электронный формат в августе 2020 года, москвичи стали гораздо активнее подавать заявления на этот вид работ. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за последние три года поступило около 113 тысяч заявлений на согласование перепланировки, что в два раза больше, чем за предыдущий период. Также зафиксировали рост обращений от собственников недвижимости, которые решили легализовать самовольную перепланировку.

«За три года поступило более 28 тысяч таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70%», - уточнил Бирюков.

Наиболее распространенными видами работ стали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, а также перестановка сантехники.

В Москве до 31 декабря 2023 года будет действовать мораторий на административные штрафы при легализации самовольно выполненных перепланировок. Кроме того, на аналогичный срок сохранится возможность согласования изменений, затрагивающих фасад здания. Подать заявление и направить документы можно в любое время на сайте мэра столицы.

Ранее обучающую игру «Домовой» о принципах работы ЖКХ запустили в 30 школах Москвы.

ЖКХ Строительство Недвижимость Москва 2023
Цветники в Москве начали готовить к зиме
23 октября 2023, 12:48
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по подготовке столичных цветников к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, эти работы помогут многолетникам благополучно пережить период холодов. Специалисты организуют подкормку растений удобрениями, а позже обработают от болезней и вредителей. На заключительном этапе клумбы задекорируют разноцветной древесной щепой.

«Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов», - рассказал Бирюков.

Кроме того, на клумбах Северного речного вокзала разместят геометрические фигуры в синем, желтом и красном цветах. В Пушкинском сквере, на Тверском бульваре и Профсоюзной улице появятся яркие орнаменты.

Ранее стало известно о том, что консервация фонтанов на Поклонной горе началась в Москве.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
Москвичам пообещали десятисантиметровые сугробы в конце рабочей недели
23 октября 2023, 12:40
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве в ближайшую пятницу ожидается снегопад. Десятисантиметровые сугробы будут лежать на улицах уже в конце недели, сообщил «360» синоптик Александр Шувалов.

По его словам, понедельник будет хмурым и облачным, хотя теплым.

«Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла», - отметил Шувалов.

Однако уже во вторник погода резко изменится.

«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима», - сказал синоптик.

Он уточнил, что во вторник в Москве и области будет 1-4 градуса тепла. В среду в Подмосковье вернутся заморозки. В четверг и пятницу большая часть дня температура будет минусовой. В пятницу же похолодание накроет столицу на два дня.

При этом синоптик подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.

«Снега будет много», - заключил Шувалов.

Ранее москвичам пообещали до 8 градусов и дожди в понедельник.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
Более миллиона газовых плит проверили в Москве с начала года
23 октября 2023, 11:47
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверили более 1,2 миллиона газовых плит в квартирах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«За январь–сентябрь оценили состояние более 1,2 млн газовых плит, что составляет почти 70% от общего числа», - отметил Бирюков.

Он добавил, что коммунальщики продолжают плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Информацию о датах и времени проведения проверок можно узнать заранее на информационных стендах в подъездах и дворах.

Ранее стало известно о том, что Подмосковье первым в России перешло на цифровой формат приемки газопроводов. Согласование документов и приемка объекта стали проходить через одно приложение.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
Фасады церкви Вознесения Господня начали реставрировать в Москве
23 октября 2023, 11:42
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве приступили к реставрации фасадов церкви Вознесения Господня. Работы планируют завершить в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время работ реставраторы приведут в порядок цоколь, галерею и шатер храма. Также элементы из белого камня очистят от повреждений, обработают защитными составами и примут дополнительные меры. Кроме этого, благоустроят и территорию вокруг здания.

«Это первая каменная шатровая церковь в стране, построенная по заказу князя Василия III - отца Ивана Грозного. На момент возведения храм в Коломенском был самым высоким зданием на Руси», - отметил Собянин.

Церковь Вознесения господня - уникальное произведение искусства, соединившее в себе элементы русского зодчества, готики и ренессанса. Она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Собянин сообщил, что также в Москве отреставрируют церковь всех святых в Красносельском районе. Храм возвели по проекту архитектора Александра Никифорова в 1887–1891 годах.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023

Новости по теме