Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку

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По его словам, за последние три года поступило около 113 тысяч заявлений на согласование перепланировки, что в два раза больше, чем за предыдущий период. Также зафиксировали рост обращений от собственников недвижимости, которые решили легализовать самовольную перепланировку.

«За три года поступило более 28 тысяч таких заявлений, что выше предыдущего показателя почти на 70%», - уточнил Бирюков.

Наиболее распространенными видами работ стали демонтаж и устройство ненесущих перегородок, а также перестановка сантехники.

В Москве до 31 декабря 2023 года будет действовать мораторий на административные штрафы при легализации самовольно выполненных перепланировок. Кроме того, на аналогичный срок сохранится возможность согласования изменений, затрагивающих фасад здания. Подать заявление и направить документы можно в любое время на сайте мэра столицы.

Ранее обучающую игру «Домовой» о принципах работы ЖКХ запустили в 30 школах Москвы.