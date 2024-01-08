Москвичи стали чаще обращаться к сотрудникам МФЦ в онлайн-режиме

Жители Москвы в два раза чаще стали консультироваться с работниками МФЦ по видеосвязи на сайте mos.ru. С момента запуска сервиса им воспользовались свыше 5,3 тысячи человек. В минувшем году сотрудники госуслуг провели более 3,5 тысячи таких бесед, а в 2022-м - свыше 1,4 тысячи, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Предприниматели и частные лица через сервис «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате» на mos.ru могут в считанные минуты подать заявку на дистанционную консультацию в удобное для себя время, используя любой гаджет. Сейчас можно задать вопросы в онлайн-режиме о более чем 200 услугах в центрах «Мои документы». В частности, специалисты расскажут, как оформить свидетельство о рождении, пенсию, зарегистрировать недвижимость или провести перерасчет «коммуналки».

Подать заявку на онлайн-консультацию могут все пользователи mos.ru, у которых свыше двух лет есть учетная запись.

С помощью сервиса можно записаться на онлайн-консультации к представителям центров госуслуг «Мои документы» и 13 городских ведомств.

Время одной консультации не превышает 20 минут. Онлайн-встреча носит информационный характер. Затем документы подаются лично пользователем в центре госуслуг или через электронные услуги на mos.ru.

В 77 центрах госуслуг также появились современные комплексы для проверки здоровья. Москвичи смогут обследоваться примерно за семь минут.