08 февраля 2024, 10:01

Москвичи смогут узнать о доступности онлайн-голосования на выборах президента

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На mos.ru запустили сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России. С его помощью москвичи смогут узнать, можно ли отдать свой голос в онлайн формате, через терминал на любом участке или только на избирательном участке, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Сервис доступен для авторизованных пользователей сайта mos.ru. В блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию необходимо нажать кнопку «Получить информацию». После этого система сообщит о способах голосования, которыми можно воспользоваться на выборах президента.

В случае недоступности удобного варианта голосования сервис подскажет, как это исправить. Это может произойти из-за того, что в аккаунте нет необходимой информации, включая паспортных данных или СНИЛС. Если все сведения внесены правильно, но нужный способ голосования недоступен, нужно написать в техподдержку.

Отдать свой голос на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи и результатов ее проверки. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Кандидат в президенты России Владимир Путин также призвал доверенных лиц наладить обратную связь с людьми. Он также предложил им сформировать важные аспекты в работе на дальнейшую перспективу.

Выборы президента РФ Москва
08 февраля 2024, 10:07
Ефимов: Инвестпортал Москвы посетили свыше 22 млн раз с момента запуска
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Инвестиционный портал Москвы, начавший работу в 2014 году, с момента запуска посетили более 22 миллионов раз. Каждый день на площадку заходят около девяти тысяч уникальных пользователей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что Инвестпортал столицы начал работу как платформа для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами.

«Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. За время работы на портале зафиксировали более 22 миллионов визитов. Каждый день его посещают около девяти тысяч уникальных пользователей, количество зарегистрированных личных кабинетов превышает 111 тысяч», - рассказал Ефимов.

На базе портала запустили инвестиционную карту города, позволяющую в реальном времени найти актуальные лоты на городских торгах, узнать, какие участки и помещения предоставляют для создания и развития промышленных производств, в том числе на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». На карте отмечены площадки для бизнеса с подробными данными о возводящихся вблизи деловых и социальных объектах и транспортной инфраструктуре.

Посетители портала могут воспользоваться не только инвесткартой, но и другими сервисами. Цифровые инструменты позволяют заполнить заявку на субсидию и льготный займ, направить на рассмотрение инвестпроект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости и подобрать меры поддержки, перечислил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Кроме того, при помощи портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в „Московской технической школе“ и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», - уточнил он.

В столичном департаменте информационных технологий сообщили, что в прошлом году цифровые возможности Инвестиционного портала Москвы заметно доработали и расширили.

Непрерывное развитие сервисов портала позволяет ему сохранять статус одного из наиболее востребованных специализированных ресурсов для инвесторов и предпринимателей.

Благодаря появлению на инвесткарте новых информационных и аналитических слоев увеличилось число онлайн-инструментов, позволяющих оценить потенциал той или иной площадки, просчитать экономическую эффективности и транспортную доступности проекта. Кроме того, расширение функциональных возможностей в разделе «Имущество от города» помогло сделать удобнее подбор недвижимости по площади, локации и другим важным критериям.

На Инвестиционном портале Москвы можно получить полную информацию о мерах поддержки, в том числе для промышленных предприятий, а также налоговых режимах и льготах. Платформа помогает инвесторам сократить время при поиске площадки под открытие или развитие производства. Также пользователи получают возможность оценить и предварительно рассчитать эффективность будущего бизнеса. Ресурс открывает канал прямой коммуникации с правительством Москвы, что, в свою очередь, позволяет городу оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.

Развитие онлайн-сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

Экономика Москва
08 февраля 2024, 09:21
Пятый конкурс инновационных разработок «Новатор Москвы» стартовал в столице
Freepik
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В столице начался пятый конкурс инновационных разработок для города «Новатор Москвы». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, соревнования включают три направления - «Проект будущего» - для авторов инновационных решений, «Меняющие реальность» - для желающих представить свои идеи на рынке и «Лидеры инноваций» - для проектов с уже найденными покупателями.

Каждая номинация предусматривает по шесть подкатегорий, включая строительство, промышленность и медицину.

Для участия в конкурсе приглашаются самостоятельные авторы или команды до пяти человек. Подать заявку можно до 1 мая.

Глава города добавил, что «Новатор Москвы» запустили в 2020 году. За это время свои идеи представили более пяти тысяч человек, призерами стали 138 проектов. В частности, инженер Денис Кулешов со своей командой получил премию за разработку уникальных нейроимплантов для восстановления зрения.

Собянин также поздравил московских ученых с Днем российской науки. Он поблагодарил исследователей за талант, энтузиазм, большой вклад в инновационное развитие Москвы и пожелал новых успехов.

Сергей Собянин конкурсы Технологии Москва
08 февраля 2024, 08:53
Москвичей предупредили о морозной погоде в четверг
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На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Снежная „Ольга“ ушла в Предуралье, и сегодня столица окажется в ее тыловой, холодной части», - отметил он.

Метеоролог пояснил, что в регионе будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега.

В Москве в дневное время суток столбики термометра покажут отметки -10…-12 градусов. Ночью подморозит до -20 градусов. В Московской области днем воздух остынет до -9…-14 градусов. В ночные часы похолодает до -23 градусов.

Погоду будет сопровождать ветер западного направления со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 737 миллиметров ртутного столба, но все равно окажется ниже нормы.

В Москве будет аномально холодно до начала следующей недели. При этом все морозные дни в городе будут солнечными.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
08 февраля 2024, 08:30
Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки
РИА «Новости»
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Каждый год 8 февраля в стране отмечают День российской науки. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил всех причастных с праздником.

«Сердечно поздравляю ученых и исследователей с Днем российской науки!» - написал он.

Глава города отметил, что этот праздник сплотил людей, обладающих талантом, творческими способностями и умением добиваться своих целей, посвятивших себя новым разработкам и открытиям.

Мэр назвал столицу крупным центром российской науки. Помимо известных исследовательских институтов, благодаря поддержке властей сейчас возводят новые перспективные площадки. Открываются технопарки, в которых работают тысячи высокотехнологичных компаний. Создают Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», научно-исследовательского кластера МГТУ имени Баумана, Национального космического центра.

Собянин поблагодарил ученых за талант, энтузиазм, большой вклад в инновационное развитие Москвы и пожелал новых успехов.

Российский научный фонд также получил грант от правительства Москвы на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление подписал мэр столицы.

Ученые Сергей Собянин Технологии Наука Москва

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