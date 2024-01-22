Москвичи смогут проще и быстрее получить статус предпенсионера

«Новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами социальной защиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса», - уточнила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

Благодаря нововведению на mos.ru пользователям больше не нужно заполнять данные об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения сведений в документе, удостоверяющем личность, с информацией в удостоверениях «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Все сведения о заявителе будут проверять представители органов соцзащиты сами. Москвичам нужно будет прикрепить к заявлению скан-копии удостоверения только в том случае, если они в категории «Ветеран военной службы».

Статус полагается женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет со страховым стажем для назначения пенсии по старости, либо званиями «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы».

Россияне пенсионного и предпенсионного возраста также получат сразу несколько налоговых льгот. Они могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок.