Москвичи смогут приобрести более 60 машино-мест на западе столицы

«В январе пройдут торги по продаже 64 объектов на западе Москвы, площадь которых составляет от 11 до 16,1 квадратного метра», - рассказал он.

Охраняемая парковка находится по адресу: 2-я Филевская улица, дом 8, сооружение 1. Участники торгов смогут выбрать подходящий вариант исходя из габаритов машины.

Прием заявок на участие в аукционе на электронной площадке «Росэлторг» завершится 17 и 18 января в зависимости от выбранного объекта. Сами торги пройдут 29 и 30 января. Жители столицы смогут купить лот со скидкой до 45%. Подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы.

Кроме того, 10 машино-мест продадут с молотка в районе Якиманка в центре Москвы.