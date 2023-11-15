Москвичи смогут потратить баллы «Миллион призов» с двойной выгодой

В акции #ВыбираемВместе2023 победили 2,3 миллиона москвичей. Они активировали призовые коды до 25 сентября, после этого им зачислили баллы. До 14 декабря победителям акции нужно обменять призовые баллы на поощрения.

Партнеры акции предлагают за баллы приобрести товары и услуги, а также получить бонусы на будущие выгодные покупки.

Организаторы уточнили, что баллы можно потратить на поощрения до 23:59 14 декабря этого года. Затем все оставшиеся баллы аннулируют без компенсации.

С 14 по 16 ноября все желающие смогут проверить свои знания о цифровых сервисах в викторине на сайте «Активный гражданин». Победители получат по два билета в Московский зоопарк и дополнительные баллы.