15 ноября 2023, 17:13

Москвичи смогут потратить баллы «Миллион призов» с двойной выгодой

Фото: freepik.com
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У жителей Москвы появилась возможность обменять баллы «Миллион призов» с большей выгодой. С ними получится сэкономить деньги на новогодние приготовления, сообщили на сайте акции #ВыбираемВместе2023.

В акции #ВыбираемВместе2023 победили 2,3 миллиона москвичей. Они активировали призовые коды до 25 сентября, после этого им зачислили баллы. До 14 декабря победителям акции нужно обменять призовые баллы на поощрения.

Партнеры акции предлагают за баллы приобрести товары и услуги, а также получить бонусы на будущие выгодные покупки.

Организаторы уточнили, что баллы можно потратить на поощрения до 23:59 14 декабря этого года. Затем все оставшиеся баллы аннулируют без компенсации.

С 14 по 16 ноября все желающие смогут проверить свои знания о цифровых сервисах в викторине на сайте «Активный гражданин». Победители получат по два билета в Московский зоопарк и дополнительные баллы.

Москва 2023
15 ноября 2023, 15:44
Сенатор Святенко рассказала об уникальности проекта «Московское долголетие»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Деятельность проекта «Московское долголетие» смогли адаптировать под запрос пожилых людей. Участникам предлагается обучаться и получать новые профессии, сообщила агентству «Москва» вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко.

«Человекоцентричность и комплексность отличают подход команды Сергея Собянина к решению наиболее сложных социальных проблем, среди которых, в том числе, поддержка москвичей старшего поколения, создание всех условий, необходимых для активной и насыщенной жизни в современном мегаполисе», - уточнила она.

Сенатор назвала проект уникальным из-за его возможности вводить новые форматы обучения, отвечая запросам москвичей. По ее словам, за последнее время общество стало более заинтересовано в новых знаниях. Люди хотят учиться на протяжении всей жизни, а «Московское долголетие» создает все условия для этого.

В частности, «долголеты» посещают занятия в лучших вузах Москвы. Участники проекта, желающие освоить новую специальность, смогут получить диплом «Серебряного университета» «Московского долголетия» на базе Московского городского педагогического университета.

В Москве заработали еще 10 новых центров московского долголетия. Там пенсионеры будут общаться, проводить досуг и заниматься здоровьем.

Пенсионеры Активное долголетие Москва 2023
15 ноября 2023, 13:21
Московская компания начала выпускать платы для контрольно-измерительного оборудования
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Столичный производитель газоанализаторов для контроля состава воздуха рабочих зон в разных сферах промышленности начал изготавливать платы для контрольно-измерительного оборудования. Благодаря новинке предприятие сможет заместить зарубежные аналоги в собственной продукции, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва - город с развитым производством. Здесь свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работает более 720 тысяч сотрудников. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разнообразные товары, например, лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.

Развивая собственные промплощадки в Москве, производители получают возможность наращивать объемы выпуска продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичным предприятиям предлагают свыше 20 системных мер поддержки города, среди которых есть субсидии и целевые займы. Также бизнесу доступен ряд антикризисных мер.

«Это улучшило стабильность оборудования, скорость производства и качество сборки. При этом сохранилась ценовая политика компании», - обратил внимание Лебедев.

Плата - это основа датчика-газоанализатора для определения довзрывных концентраций в воздухе. Прибор с таким датчиком может выявлять превышения более 60 видов различных опасных газов и их паров, в том числе метана, пропана и гексана.

По словам гендиректора предприятия Ивана Лебедева, плату полностью выполнили на едином текстолите. Компании удалось добиться этого благодаря переходу на новую элементную базу меньшего размера и современные станки с числовым программным управлением по напайке комплектующих, рассказал руководитель.

Московская компания «Промприбор-Р» выпускает оборудование, позволяющие контролировать наличие токсичных или взрывоопасных газов и их паров в воздухе рабочих зон. В производстве таких изделий применяются платы, которые ранее закупали за границей, например, в Китае, и собирали из нескольких модулей.

«Предприятие несколько лет трудилось над тем, чтобы отказаться от закупок за рубежом. В итоге в этом году оно запустило в производство полностью российские платы для контрольно-измерительного оборудования», - отметил Овчинский.

По его словам, расширение мощностей и современные технологии позволили компании объединить и разместить все необходимые элементы производства на одной площадке. Предприятие уже выпустило 250 таких изделий, они успешно прошли все проверки и технические испытания, сообщил министр правительства Москвы. Серийное производство новинки начнется до конца текущего года, добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Промышленность Москва 2023
15 ноября 2023, 12:48
Почти 10 миллионов «квадратов» выделили в Москве под строительство домов по реновации
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию жилого фонда, общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о включении в перечень стартовых площадок программы реновации девяти новых адресов в разных районах города. Теперь в работу включена 601 площадка с общим градостроительным потенциалом порядка 9,8 миллиона квадратных метров», - уточнил он.

Благодаря широкому включению площадок в работу строители смогут организовать «волновое переселение» в кварталах. По словам Бочкарева, удалось создать все условия, чтобы начать строить больше домов по реновации и ускорить реализацию программы.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что москвичи доверяют реновации и планируют за счет нее улучшить свои жилищные условия. Он добавил, что важно также возводить по реновации сопутствующую социальную и транспортную инфраструктуры.

В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрила Москомэкспертиза.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
15 ноября 2023, 10:50
Дом с подземным паркингом по реновации появится на юго-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы планируют построить дом с подземной парковкой по программе реновации. Проектную документацию для объекта уже одобрили, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

«Для переезда жителей подготовят 49 однокомнатных, 91 двухкомнатную и 44 трехкомнатные квартиры. Часть из них приспособят для проживания маломобильных граждан», - уточнила она.

Яковлева отметила, что помещения сдадут с выполненной отделкой, установленными светильниками, кухонными раковинами, плитами и сантехникой.

Новостройка по реновации на 184 квартиры с подземной парковкой появится в Зюзине на Черноморском бульваре. Первые этажи займут тамбуры, вестибюли, колясочные, кладовки и помещения для консьержа. Нежилую часть отдадут под магазины, аптеки и другую инфраструктуру. Около дома проведут работы по благоустройству территории. Там появятся места для отдыха, детская и спортивная площадки. Во дворе высадят деревья и кустарники.

Почти 11,5 тысячи человек получили квартиры по реновации на северо-востоке Москвы. Владельцами нового жилья стали 4,5 тысячи семей, которые ранее проживали в 64 старых домах.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве

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