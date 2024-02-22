22 февраля 2024, 09:46

Москвичи смогут подать заявку на установку умного домофона через платформу «Электронный дом»

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В 30 московских многоквартирных домах уже установили умные домофоны. Они генерируют временные и постоянные коды для доступа в подъезд, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Современные видеодомофоны упрощают контроль за безопасностью. Приложение в смартфоне покажет, кто пришел.

При этом открыть дверь гостю можно, не находясь в квартире, а просто нажав на кнопку в приложении. Сервис подберет коды для доступа в подъезд. Например, для курьеров и гостей они будут временными, а для близких - постоянными. Ограничений для смены кодов нет, но рекомендуется их периодически обновлять для безопасности.

Дверь в подъезд можно открывать и магнитным ключом или с при помощи трубки домофона в квартире. После установки домофона жильцы получат бесплатно по три ключа на семью.

Желающим установить домофон нужно подать заявку на платформе «Электронный дом».

В этом году в Москве планируют обновить больше 14,7 тысячи подъездов жилых домов. О начале ремонта жильцов предупредят заранее, разместив на стендах и в местах общего пользования соответствующее объявление.

Недвижимость Москва
22 февраля 2024, 09:24
Составы новой серии «Москва-2024» запустят в метро в этом году
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Подвижной состав московского транспорта продолжат обновлять. В этом году на линиях подземки начнут курсировать составы серии «Москва-2024», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В 2026-30 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления», - отметил он.

По словам мэра, в ближайшем будущем на новых диаметрах запустят новый состав МЦД «Иволга 4.0», оснащенный тремя дверями в промежуточных вагонах.

Он пояснил, что «Иволгу» произвели специально для Московских центральных диаметров. Эта модель является самой современной отечественной разработкой, которую постоянно модернизируют.

Каждая версия «Иволги» создана с плавным ходом, комфортными креслами, зарядками для гаджетов и другими сервисами.

Собянин также сообщил об обновлении электробусов. Их планируют производить с большей долей отечественных комплектующих. Электробусы нового поколения будут выпускать с увеличенным запасом хода, большим количеством мест, а также с элементами беспилотного управления.

В ближайшие шесть лет в столице возведут еще три новых линии метрополитена и 39 станций. В частности, запустят Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки метро.

Поезда Метро МЦД Сергей Собянин Москва
22 февраля 2024, 09:10
Около 15 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО и ЗАО по городской программе
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Три новых офисных центра откроют в ТиНАО и ЗАО в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. Девелопером проектов стала инвестиционная группа «Абсолют», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По городской программе, направленной на создание рабочих мест, инвестор реализует три проекта: один офисный и два многофункциональных офисных центра построят в ЗАО и ТиНАО. Трудоустроиться туда смогут около 15 тысяч человек. Коммерческая площадь объектов превысит 100 тысяч квадратных метров», - отметил Ефимов.

Один из многофункциональных офисных центров построят на проспекте Вернадского рядом со станцией метро «Университет». На первом этаже здания откроются магазины, рестораны и кафе, объекты культурно-досугового и спортивного назначения, а на нижнем уровне разместится подземный паркинг. Реализация проекта обеспечит почти четыре тысячи новых рабочих мест.

Крупный офисный центр в стиле хай-тек возведут на Омской улице в деревне Ликова поселения Внуковского. Здесь появится более шести тысяч рабочих мест.

Строительство третьего офисного комплекса инвестор планирует начать в ближайшее время. Здание возведут возле метро «Пыхтино» по адресу: поселение Внуковское, квартал 9, земельный участок 1. Благодаря реализации проекта жителям близлежащих территорий станет доступно около 4,6 тысячи новых рабочих мест.

«Недавно первый офисный центр из трех - деловой кластер вблизи деревни Пыхтино - получил разрешение на строительство. Помимо офисных помещений, в зданиях центра разместятся рестораны и кафе, а также оборудованный фитнес-центр», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день столица заключила свыше 70 соглашений с инвесторами по программе создания МПТ. В рамках договоренностей компании должны возвести более 3,1 миллиона квадратных метров социально и экономически важной недвижимости. В этот список входят промышленные предприятия, логистические комплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и другие объекты.

По итогам реализации проектов в Москве появится свыше 120 тысяч новых рабочих мест. На эти цели направят около одного триллиона рублей инвестиций.

Стать участниками городской программы могут не только девелоперы, планирующие строительство, но и те, кто уже возводит жилье в Москве. Участки под жилую застройку и создание мест приложения труда могут располагаться в разных районах столицы. Подать заявку на участие в программе компании могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Работа Экономика Москва
22 февраля 2024, 08:54
Школы, офисы и магазины построят на северо-западе Москвы и ТиНАО
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В Северо-Западном округе Москвы и ТиНАО появятся социальные и деловые объекты. Всего там планируют построить 67 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Принято решение о комплексном развитии двух территорий: в Строгине и Щербинке», - отметил он.

Глава города уточнил, что благодаря застройке создадут примерно 1200 рабочих мест.

На 64-м километре МКАД рядом с пересечением улиц Таллинской и Кулакова в районе Строгино построят офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. Школа на 1100 мест появится в Щербинке между Железнодорожной и Театральной улицами.

По словам мэра, в общей сложности в столице утвердили и начали реализовывать более 60 проектов комплексного развития территорий.

На юге Москвы также планируют построить детский сад за счет инвестора. Он передаст готовое дошкольное учреждение городу до 2030 года.

Строительство Сергей Собянин Москва
22 февраля 2024, 08:28
Оттепель придет в Москву в четверг, но с гололедицей и мокрым снегом
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На Москву надвигается оттепель. Синоптики спрогнозировали 22 февраля до +1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

На Москву надвигается оттепель. Синоптики спрогнозировали 22 февраля до 1 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, и поступление теплого воздуха к берегам Москвы-реки станет более заметным», - отметил он.

Метеоролог уточнил, что в городе ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом. Дороги и тротуары покроет гололедица.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут от -1 до 1 градуса. Ночью температура останется неизменной. В Московской области днем будет -4… 1 градус, что превышает климатическую норму на два-три градуса. В ночные часы воздух остынет до нуля градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил о затяжной зиме в этом году. Он добавил, что снежный покров в марте станет самым высоким за все три месяца.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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