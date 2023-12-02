Москвичи смогут обследовать здоровье в 77 МФЦ

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По его словам, оборудование в МФЦ позволит быстро узнать уровень насыщения крови кислородом, измерить артериальное давление, функцию внешнего дыхания, пульс, ритм сердца и другие показатели.

Сервис также поможет горожанам получить персональные рекомендации, связанные с правильным питанием. В частности, меню на неделю с рецептами, подборку физических упражнений и советы по их выполнению.

Глава города добавил, что во всех флагманских офисах робот-диагност помогает посетителям измерить температуру, уровень сахара в крови, объем легких. Затем по результатам система выдаст клиенту необходимые рекомендации.

Работники столичных центров «Мои документы» также предоставили примерно миллион наиболее востребованных услуг ЗАГСов. Больше всего пользовалось спросом получение повторных свидетельств или справок о госрегистрации актов гражданского состояния.