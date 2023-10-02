Москвичи смогут купить 40 машино-мест на паркинге в Строгине

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Паркинг расположили недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и Московскую кольцевую автодорогу по адресу: улица Твардовского, дом 8, корпус 4. Рядом находятся АЗС, магазины запчастей и сопутствующих товаров, а также мойки и автосервисы.

Торги для определения победителей проведут с 12 по 20 октября. Для участия в них нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги около 90 машиномест на востоке Москвы.