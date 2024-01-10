10 января 2024, 11:45

Москвичи проголосовали за мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году

РИА «Новости»
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На портале «Активный гражданин» прошло голосование за мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Свой голос за концерты, кинопоказы, выставки и другие события отдали свыше 250 тысяч жителей столицы, сообщили на сайте мэра Москвы.

Москвичам предложили выбрать до пяти вариантов из 10 представленных или предложить свою идею. Так, 16% голосов было отдано за концерты, 13% - за кинопоказы, и столько же - за выставки.

«Концерты, спортивные фестивали, лекции и творческие мастер-классы, занятия танцами, йогой и праздники для детей - все это привлекает сюда москвичей и гостей столицы. В новом году мы продолжим развивать инфраструктуру вокзала с учетом пожеланий горожан и будем повышать комфорт для посетителей», - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в прошлом году на Северном речном вокзале провели свыше 320 мероприятий, гостями которых стали более 2,7 миллиона человек.

Ранее москвичам предложили выбрать название для просветительского проекта по финансовой грамотности.

Праздники Выставки Концерты Максим Ликсутов Москва
10 января 2024, 11:15
Благоустройство возле станции МЦД-4 «Поклонная» завершили в Москве
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Комфортные места для отдыха и прогулок появились на западе Москвы в результате благоустройства территории у станции МЦД-4 «Поклонная». Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Главной задачей проекта было сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей», - уточнил он.

Работы затронули улицы 1812 года, Поклонную, Генерала Ермолова, Пырьева, Проектируемый проезд № 1138, проспект Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок и часть природного заказника «Долина реки Сетунь».

Строители спрятали под землю воздушные провода, проложили водосток, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, обустроили примерно 660 парковочных мест, установили около 100 фонарей и 130 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками и разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, они соорудили три лестничных спуска на проспекте Генерала Дорохова, оборудовали прогулочную зону в парке «Долина реки Сетунь», создали зону отдыха на месте гаражей на Поклонной улице, обновили сквер возле дома № 2 на улице 1812 года и поставили детскую площадку на улице Пырьева.

Также в районе появились новые автобусные маршруты и пересадка с МЦД. Для этого установили новые и заменили старые остановки на проспекте Генерала Дорохова и во 2-м Мосфильмовском переулке.

Ранее в Москве благоустроили территории у станции МЦД-4 «Очаково».

Благоустройство Петр Бирюков Москва
10 января 2024, 11:08
Декабрь стал самым темным месяцем 2023 года в Москве
РИА «Новости»
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Декабрь стал самым темным месяцем 2023 года в столице. Солнце светило в городе всего восемь часов вместо положенных 18. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За весь 2023 год в Москве солнце светило 1811 часов, что превысило годовой показатель на 5%.

«Больше всего солнца в столице было в июне, 325 часов», - рассказала синоптик.

В сентябре столица установила рекорд по количеству солнечного света за месяц - 245 часов, что составило 167% от обычного показателя.

В XXI веке наиболее солнечным годом был 2014, когда количество солнечных часов составило 2168 и превысило норму на 25%. При этом в декабре 2017 солнце на небо вообще не выходило.

Ранее москвичам сообщили, что в среду 10 января в столице похолодает и пойдет снег. В дневные часы столбики термометра покажут -5 градусов.

Погода Москва
10 января 2024, 10:19
Формирование нового дорожного каркаса Москвы завершат в 2024 году
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В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и городской программе «Развитие транспортной системы» в Москве возвели 115 километров дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов. О планах дорожного строительства на 2024-й рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Успешно завершен ряд мегапроектов, среди которых новая хордовая магистраль - Московский скоростной диаметр в пределах МКАДа», - отметил он.

Глава города добавил, что основной участок МСД связали с федеральной магистралью М-12 «Восток». В 2023 году открыли трассу в шесть полос длиной примерно пять километров. Она начинается в районе станции метро «Лухмановская», пересекает улицы Покровскую, Сочинскую, Маресьева, проходит вдоль реки Пехорки и соединяется с новой магистралью Москва - Казань.

В этом году планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы. Достроят Южную рокаду. Трасса, протяженность которой составит 40 километров, будет проходить от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.

Собянин уточнил, что сейчас Южная рокада готова практически на 90%. Специалисты проводят работы на четырех участках. В этом году также свяжут южное направление МСД с трассой М-2 «Крым», а после - с новой магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Закончится масштабная реконструкция развязок на МКАД. Достроят часть магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» до трассы «Середнево - Марьино - Десна».

Всего в 2024 году построят 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

На Московской кольцевой автодороге ранее установили 160 новых мониторов экстренной информации. Они будут предупреждать водителей о препятствиях впереди.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва
10 января 2024, 09:40
Школа, детсад и спорткомплекс появятся в бывшей промзоне «Котляково» на юге Москвы
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В Южном округе Москвы в районе Царицыно часть бывшей промзоны «Котляково» планируют застроить домами и соцобъектами. Там появится новый жилой квартал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте устаревших объектов рассчитываем построить больше 196 тысячи квадратных метров недвижимости и создать порядка 700 рабочих мест», - уточнил он.

По словам мэра, здесь возведут школу на 425 мест, детский сад для 185 воспитанников, спортивный комплекс с бассейном, а также новостройки по реновации.

Собянин добавил, что сейчас одобрили и приступили к реализации 61 проекта комплексного развития территорий. В новых кварталах, по его словам, смогут трудоустроиться около 165 тысяч человек.

В 2023 году в Москве также возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них - здания здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Строительство Сергей Собянин Москва

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