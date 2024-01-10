Москвичи проголосовали за мероприятия на Северном речном вокзале в 2024 году

Москвичам предложили выбрать до пяти вариантов из 10 представленных или предложить свою идею. Так, 16% голосов было отдано за концерты, 13% - за кинопоказы, и столько же - за выставки.

«Концерты, спортивные фестивали, лекции и творческие мастер-классы, занятия танцами, йогой и праздники для детей - все это привлекает сюда москвичей и гостей столицы. В новом году мы продолжим развивать инфраструктуру вокзала с учетом пожеланий горожан и будем повышать комфорт для посетителей», - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в прошлом году на Северном речном вокзале провели свыше 320 мероприятий, гостями которых стали более 2,7 миллиона человек.

Ранее москвичам предложили выбрать название для просветительского проекта по финансовой грамотности.