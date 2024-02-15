Москвичи помогли убрать с улиц сотню брошенных автомобилей

«За 2023 год по сообщениям жителей убрали более 3,8 тысячи машин, а за все время работы портала - свыше 51 тысячи брошенных транспортных средств», - рассказал глава учреждения Александр Пищелко.

Столичный Центр организации дорожного движения отметил, что освобождение города от подобных машин позволило очистить около 67 гектаров парковочного пространства. Брошенные автомобили зачастую мешают проезду и занимают паркинг.

Чтобы сообщить о брошенном автомобиле, гражданам достаточно загрузить его фотографию на портал «Наш город» с указанием адреса, выбрав категорию местоположения авто - двор или проезжая часть.

Автомобиль считается разукомплектованным, если у него отсутствует какой-либо элемент: дверь, колесо, стекло или другой. Специальная комиссия примет решение о его статусе. Сначала специалисты попытаются найти владельца такого автомобиля. Если хозяина найдут, ему отправят предложение привести машину в порядок. В случае отсутствия действий со стороны владельца в течение 14 дней, автомобиль отправят на специализированную стоянку.

Для возврата эвакуированного авто владельцу необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» и предоставить требуемые документы, подтверждающие его право на транспортное средство.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев рассказал «360», как правильно «оттаять» машину после ледяного дождя. Он посоветовал прогревать двигатель во время морозов в течение трех-пяти минут.