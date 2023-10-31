Москвичи пережили теплую «майскую» ночь

«В результате адвекции теплого воздуха атлантического происхождения минувшей ночью на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров не опускались ниже 7,8 градуса», - уточнил он.

По словам синоптика, высокая температура в темное время суток соответствовала климатической норме мая. Он напомнил, что в 1967 году ночью 31 октября воздух прогрелся до 10,7 градуса, в 1962 году - 8,2 градуса.

Метеоролог добавил, что ночью 1 ноября в столице будет еще теплее - 6… 8 градусов.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 31 октября из-за тумана. Видимость составит 200-700 метров, уточнили в Гидрометцентре.

В ночь на 31 октября в Москве было по-майски тепло - почти 8 градусов. Такая же погода порадует горожан и предстоящей ночью, сообщил ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.