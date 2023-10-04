Москвичи пережили самую теплую ночь за последние 57 лет

Читайте нас в:

«Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений, уступив только рекордному 1966 году», - уточнил он.

Прошлой ночью базовая метеостанция ВДНХ в Москве зафиксировала температуру в 12,9 градуса. Синоптик добавил, что это последняя волна тепла. С 5 октября в столицу постепенно будет врываться арктический холод, его пик придется на грядущие субботу и воскресенье. В начале следующей недели похолодание будет особенно значительным - воздух остынет до нуля градусов в ночные часы. Кроме того, ожидаются дожди с зарядами мокрого снега.

Ранее москвичам пообещали летнюю погоду в среду. В столице будет облачно с небольшим дождем и до 20 градусов, в отдельных районах прогремит гроза.