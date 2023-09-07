07 сентября 2023, 13:09

Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

Сайт мэра и правительства Москвы
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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Минимальная температура составила +8,9 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Ночью 7 сентября погоду в столичной области определяла периферия антициклона. Поэтому она была ветреной. Это и уберегло воздух от сильного выхолаживания в условиях ясного неба», - уточнила она.

Метеоролог отметила, что прошлой ночью на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) зафиксировали температуру +8,9 градуса. В Московской области, в Клину, столбики термометров опустились до +5,9 градуса. При этом почва остыла до +5 градусов.

Позднякова предупредила жителей и гостей региона о том, что предстоящая ночь будет малооблачной, но ветреной. Кроме того, на этой неделе ночь на субботу побьет сегодняшние показатели по холоду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что холодный антициклон накроет Москву 7 сентября. Под его влиянием температура окажется ниже климатической нормы.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
18 ноября 2023, 09:53
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Сайт мэра и правительства Москвы
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Температура воздуха в Москве в ночь на 18 ноября опустилась до минимума с начала осени. Столбики термометра опустились почти до -9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени», - подчеркнул он.

Синоптик уточнил, что специалисты базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха -8,5 градуса. Это означает, что за сутки показатели опустились сразу на 5,2 градуса.

Леус отметил, что в Московской области холоднее всего было ночью в Клину, там воздух остыл до -12,1 градуса.

По словам метеоролога, оценивая синоптическую ситуацию в атмосфере, прогнозируются еще более низкие температуры в предстоящую ночь в Москве.

«Показания термометров пойдут на штурм 10-градусной отметки», - заключил он.

В субботу москвичей ждет декабрьская погода. В дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
18 ноября 2023, 09:35
Московские врачи стали быстрее и точнее проводить лучевую диагностику благодаря ИИ
Сайт мэра и правительства Москвы
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ИИ позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Алгоритмы находят на медицинских снимках признаки рака легких, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии и гидроторакса. Умные сервисы выделяют цветом на изображении места с возможными патологиями, создают замеры и описание для врачей.

Нейросети способны выявить незаметную для человеческого глаза патологию на ранней стадии, что стало ключевым преимуществом использования ИИ. В проекте применяют шесть комплексных разработок с ИИ, которые находят до 10 патологий сразу во время одного исследования в области груди и живота.

Алгоритмы внедрили в 150 медучреждений, в том числе детские. В перспективе нейросети будут автономными в нескольких лучевых исследованиях. Благодаря этому врачи-рентгенологи смогут сэкономить время и заняться более сложными исследованиями.

Нейросети также начали выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках в Москве. Результаты исследования появляются за две-три минуты.

Искусственный интеллект Врачи Москва 2023
18 ноября 2023, 09:10
Три жилых корпуса по реновации начали возводить на западе Москвы
Фото: Mos.ru/ds
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В Западном округе Москвы приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время идет монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - уточнил он.

Новостройка появится в районе Фили-Давыдково на улице Кременчугская. Три корпуса соединит подземная парковка. Лицевую сторону зданий оформят керамогранитной плиткой. Фасады оснастят металлическими корзинами под кондиционеры.

В доме разместят 1224 квартиры, из них 401 однокомнатная, 587 - двухкомнатных, 235 - трехкомнатных и одна четырехкомнатная. Девять квартир адаптируют под нужды инвалидов. Все помещения сдадут с готовой отделкой по стандартам реновации.

Первые нежилые этажи займут вестибюль, лифты, помещения консьержа, кладовки и зона с почтовыми ящиками. В закрытом дворе проведут работы по благоустройству, а также построят детскую и спортивные площадки.

В Москве подобрали стартовые площадки, включенные в реновацию , общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
18 ноября 2023, 08:42
Москвичам пообещали декабрьскую погоду в субботу
Сайт мэра и правительства Москвы
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Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали 18 ноября переменную облачность и отсутствие осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием обширного антициклона», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях обойдется без снега. Утром отдельные районы накроет туман. На дорогах и тротуарах местами будет скользко.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -2…-7 градусов. В ночные часы температура опустится до -12 градусов.

Леус добавил, что такие показатели соответствуют середине первой декады декабря.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье похолодает до -6 градусов, но также осадков не ожидается.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 11:00 19 ноября.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве

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