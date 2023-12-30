Москвичи определили любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ

Москву накроют аномальная оттепель и осадки 30 декабря. Столбики термометра поднимутся до +3 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Москву накроют аномальная оттепель и осадки 30 декабря. Столбики термометра поднимутся до 3 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в субботу столица окажется во власти теплого сектора циклонического вихря, центр которого в середине дня будет над Прибалтикой. В регионе ожидается облачная погода, временами дожди и мокрый снег. В некоторых районах дороги и тротуары покроет гололедица.

В Москве в дневные часы воздух прогреется до 1… 3 градусов. Ночью похолодает до -2 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -1 до 4 градусов. В ночное время суток подморозит до -5 градусов.

Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Жителей и гостей столицы также ждут крепкие морозы на Рождество. Синоптики спрогнозировали до -15 градусов днем 7 января.