Москвичи определили любимые павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ
Москвичи назвали полюбившиеся павильоны, фонтаны и исторические входы ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие 220 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в тройку лидеров попали обновленные павильоны - № 1 «Центральный», № 34 «Космос» и № 11 «Металлургия».
Среди отреставрированных фонтанов на первом месте оказался «Дружба народов», вторую строчку занял «Каменный цветок», на третьей оказался «Золотой колос».
Москвичи также выбрали отремонтированные исторические входы Выставки. Лучим признали «Главный вход», второе и третье место отдали - «Северному входу» и «Южному входу».
Глава города добавил, что на ВДНХ проводят реставрацию с 2014 года. Специалисты возвращают на прежние места памятники и шедевры искусства, а также открывают исторические павильоны. В них размещаются музеи, культурные и образовательные центры.
Москвичей также пригласили отметить Новый год на ВДНХ. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.