Москвичи назвали лучшие отреставрированные объекты
В Москве завершилось голосование на портале «Активный гражданин» за звание лучшего отреставрированного объекта в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год». В нем приняли участие более 260 тысяч горожан. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
Почти 60% жителей столицы дали положительную оценку и признали программу необходимой для города и инвесторов. Тем не менее 22% высказали мнение, что она полезна, но не является первоочередной.
Больше всего голосов (12%) среди отреставрированных объектов набрал дом Петра Сысоева (дом с кариатидами). Это кирпичный двухэтажный особняк постройки второй половины XIX века.
На втором месте оказался павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде. На третьем - дом городской усадьбы Андрея Сытина.
Ранее специалисты приступили к капитальному ремонту и реставрации особняка в центре Москвы.
Работы проведут до конца 2024 года.
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