Москвичи назвали лучшие отреставрированные объекты

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Почти 60% жителей столицы дали положительную оценку и признали программу необходимой для города и инвесторов. Тем не менее 22% высказали мнение, что она полезна, но не является первоочередной.

Больше всего голосов (12%) среди отреставрированных объектов набрал дом Петра Сысоева (дом с кариатидами). Это кирпичный двухэтажный особняк постройки второй половины XIX века.

На втором месте оказался павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде. На третьем - дом городской усадьбы Андрея Сытина.

Ранее специалисты приступили к капитальному ремонту и реставрации особняка в центре Москвы.

Работы проведут до конца 2024 года.

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