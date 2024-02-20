Москвичей «серебряного» возраста пригласили на курсы для любителей моды

Больше 250 групп сформировали по направлению «Красота и стиль» для обучения пожилых москвичей. Участников проекта на мастер-классах научат наносить макияж, ухаживать за волосами и кожей, а также ознакомят с историей моды.

Кроме того, для пенсионеров открыли школу моделей, где можно освоить мастерство дефилирования, позирования перед камерой, а также узнать о правильном подборе образов.

После обучения многие москвичи выступают на больших городских площадках. К примеру, пенсионеры стали участниками трех сезонов «Мастерской дизайнеров». Они представили 15 авторских коллекций вместе с известными модельерами.

Помимо этого, участники проекта увлекаются литературой. На днях центр московского долголетия на Малой Дмитровке презентовал книгу «Москва долголетняя». В ней собрано около 100 произведений 51 автора «серебряного» возраста.