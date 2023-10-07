Москвичей пригласили в государственный музей Пушкина на выставку «В поисках цвета»

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В экспозиции представлены работы Антона Лобова, объединяющие в себе традиции академической европейской живописи и школы русского импрессионизма XX века.

Посетители выставочных залов государственного музея Пушкина, расположенного на Арбате, увидят работы художника Антона Лобова. В них сочетаются академическая европейская живопись и школа русского импрессионизма XX века. Экспозиция «В поисках цвета» представляет собой портреты, натюрморты и пейзажи.

Антон Лобов - выпускник Пензенского художественного училища, продолжил оттачивать навыки в мастерской классического пейзажа Российской академии живописи ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Художник принимал участие в выставках и пленэрах как в России, так и за границей.

Ранее в павильоне «Умный город» на ВДНХ в Москве обновили постоянную экспозицию. Там обустроили шесть тематических зон.