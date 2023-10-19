Москвичей пригласили принять участие в фотоконкурсе «Наследие в объективе»

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Конкурс пройдет в пяти номинациях: «Посмотри в ОКНо», «От прошлого к будущему», «„Столичный движ“ - эпично и культурно», «Москва в кадре», «Наследие с эффектом». Участникам нужно заснять в Москве такие объекты культурного наследия, как здания, монументы, мосты, фонтаны, художественные надгробия.

«„Наследие в объективе“ - это возможность замедлиться, разглядеть то достояние, которое все это время было так близко, и с помощью творчества показать его другим», - отметил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В каждой номинации примут только одну фотографию. Ее можно сделать как на цифровую камеру или пленочный фотоаппарат, так и на смартфон с использованием специальных фильтров и монтажа. Однако участникам запретили искажать облик памятника.

Подать заявку нужно на официальный сайт конкурса. Профессиональное жюри объявит победителей в конце осени.

Ранее в столице подвели итоги всероссийского чемпионата по радиоуправляемым автомоделям. Победителем стала команда технопарка «Мосгормаш».