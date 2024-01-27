27 января 2024, 13:56

Москвичей пригласили послушать онлайн-лекции об экологическом просвещении

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Комплекс городского хозяйства Москвы представил видеоуроки на тему грамотной сортировки отходов. Горожане также узнают, что производят из вторсырья, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экоблогер Роман Саблин в семи лекциях разъяснит все этапы сортировки мусора: от способов до программы раздельного накопления отходов, которую реализуют в Москве. Пользователи узнают, как выбрать место в доме или офисе для удобной сортировки отходов.

Москвичи смогут посмотреть видеоэкскурсии по предприятиям и узнать об этапах, которые проходит мусор, когда его привозят в места переработки.

Также зрителям представят повседневные бытовые предметы из переработанных пластика, бумаги и стекла.

Программу по раздельному накоплению отходов запустили в Москве четыре года назад. Все дворы и зоны возле объектов соцсферы оснастили площадками с брендированными контейнерами.

Видеоуроки об экологическом просвещении опубликовали на сайте «Чистая Москва» и Rutube-канале ведомства.

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 января также отметят День энергетики. В честь этого события пройдет фестиваль «Самый теплый день».

Мусор Москва
27 января 2024, 13:26
Главархив Москвы опубликовал книгу «Непобедимый город над Невой…» к 80-летию снятия блокады
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Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«На протяжении многих лет мы делимся документами о тех трагических событиях, которые сохранились в Главархиве Москвы», - отметил начальник Главархива столицы Ярослав Онопенко.

Он уточнил, что пользователи могут найти в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории» книгу воспоминаний «Участники Победы. Блокадный Ленинград». Там же представлена выставка, посвященная помощи москвичей жителям блокадного города. О подвигах ленинградцев можно послушать подкаст «Голоса Победы».

Новая книга содержит документы, которые расскажут, как из столицы отправили колонну машин с продуктами и для эвакуации ленинградцев по Дороге жизни. В издание вошло приветствие москвичей жителям Ленинграда в честь годовщины полного освобождения города от блокады, статьи о помощи исполкома Моссовета в деле о восстановлении Мариинского дворца.

Первая часть книги познакомит с воспоминаниями солдат Ленинградского и Волховского фронтов, которые участвовали в боях во время прорыва блокады в 1943-м и окончательном освобождении города.

Книгу можно найти в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».

Люди, которые смогли пережить блокаду Ленинграда и победить нацизм , навсегда останутся нравственным примером для россиян. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола «Ленинград» в Санкт-Петербурге.

Блокада Ленинграда Москва
27 января 2024, 12:51
Три корпуса Боткинской больницы капитально отремонтируют в Москве до конца года
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В этом году в Москве планируют капитально отремонтировать три здания Боткинской больницы. Речь идет о терапевтическом корпусе № 8, лечебном № 2 и научно-академическом № 10, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время ремонта обновят лицевые стороны объектов и крыши, а также установят новые внутренние инженерные системы, окна и двери. Специалисты заменят старые лифты, пандусы и отремонтируют входные группы.

По словам мэра, все три корпуса возвели в начале прошлого века, поэтому мастера при капремонте сохранят исторический облик объектов.

Собянин добавил, что специалисты приступили к обустройству теплых переходов между корпусами № 10, № 16 и № 21.

В общей сложности комплексная модернизация Боткинской больницы охватила 11 зданий. Там поменяли двери и окна, в помещениях выполнили современную отделку, используя качественные материалы. Все корпуса обновили с учетом доступности для людей с ОВЗ.

В Москве в здании Российской академии наук (РАН) также начался капитальный ремонт. Закончить все работы планируют в следующем году.

Больницы Ремонтные работы Сергей Собянин Москва
27 января 2024, 10:40
Более 260 московских предприятий присоединились к нацпроекту «Производительность труда»
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В Москве продолжают реализовывать национальный проект «Производительность труда». В конце 2023-го он насчитывал 260 предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Средний рост производительности труда на одном производстве благодаря нацпроекту - 40%», - отметил он.

По словам главы города, средняя сумма экономической выгоды, получаемой одной компанией, за год составляет 40 миллионов рублей, а прирост зарплаты достигает 19%.

Мэр напомнил, что по проекту столица поддерживает местные предприятия с 2022 года, помогая им оптимизировать расходы ресурсов, освободить время сотрудников для решения новых задач, а также обучить персонал новым технологиям бережливого производства.

Собянин добавил, что сейчас в Москве безработица находится на рекордно низком уровне, а высококвалифицированные специалисты пользуются высоким спросом.

«Для развития экономики в таких условиях важно идти на опережение по росту производительности труда», - заключил он.

Московская компания также ускорила производство матрасов благодаря нацпроекту. На предприятии также внедрили новые стандарты выполнения работ и ухода за оборудования.

Нацпроекты Сергей Собянин Москва
26 января 2024, 20:33
Монолитные работы завершили в детсаду в Хорошево-Мневниках
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Детский сад в районе Хорошево-Мневники строят в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Площадь объекта превысит 6,5 тысячи «квадратов», сообщил министр правительства и руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Инвестор, ГК ФСК, закончил монолитные работы по возведению детского сада в районе Хорошево-Мневники. Сейчас строительство вышло на новый этап - завершаются кладочные работы. Площадь дошкольного учреждения превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 350 воспитанников. На территории объекта предусмотрен бассейн, при котором будет работать лаборатория для анализа воды», - рассказал Овчинский.

Девелопер начал строительство детсада в середине 2023 года на территории жилого комплекса Sydney City в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда. После ввода в эксплуатацию объект станет муниципальной собственность города. Детсад войдет в состав образовательного учреждения № 1253.

Завершить возведение объекта планируется не ранее 2025 года. Одновременно с детсадом в рамках программы строят школу на 775 мест. Сейчас ведутся монолитные работы на верхних этажах здания.

«Детский сад и школу строят с учетом актуальных и современных требований к образовательным учреждениям. Сами здания гармонично вписаны в окружающую застройку, они находятся в пешей доступности от жилых домов и общественного транспорта», - сообщила управляющий партнер группы компаний по сегменту Москва Ольга Скоморохова.

Цель программы стимулирования создания мест приложения труда - обеспечение комплексной застройки районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где будут новые рабочие места. Таким образом каждый москвич сможет найти место работы в пешей доступности.

По программе МПТ город заключил с инвесторами свыше 70 соглашений на строительство более чем трех миллионов «квадратов» социально и экономически важных объектов. Это промышленные предприятия, деловые, торговые и образовательные объекты, а также логистические комплексы. В итоге в Москве появится порядка 120 тысяч рабочих мест.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже строит жилые дома в столице. Земельные участки могут находиться в разных районах города. Подать заявку на участие в программе можно через онлайн-сервис инвестиционном портале Москвы.

Строительство Детские сады Промышленность Москва

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