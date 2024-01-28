Москвичей пригласили на выставку «Волшебный мир кукол» в музей-усадьбу «Люблино»

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В экспозицию вошли популярные сказочные персонажи. Речь идет о Бабе-яге из фильмов про Василису Прекрасную и Морозко. Посетители увидят героев из таких сказок, как «12 месяцев», «Цветик-семицветик» и «Волшебник Изумрудного города».

Экспонаты выполнены в различных техниках. На выставке представлены фарфоровые, пластиковые, тканевые, войлочные и деревянные куклы.

Мастера работают над ними от месяца до полугода, так как костюмы многих персонажей состоят из множества элементов.

В музее-заповеднике «Коломенское» с 30 января по 12 мая москвичи и туристы также смогут ознакомиться с выставкой «Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия». Ее посвятили церкви Вознесения Господня.