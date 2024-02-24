Москвичей пригласили на выставку исторических костюмов в музей-усадьбу «Люблино»

Читайте нас в:

Экспозиция представляет собой экспонаты, созданные по образцам платьев XVI–XX веков. Гостям покажут костюмы известных исторических личностей из частной коллекции Татьяны Даниленко и мастера по реконструкции старинных нарядов Татьяны Каиш.

На выставке можно будет увидеть пышные платья с корсетами, эффектные комплекты женской одежды XIX и начала XX веков.

Посетителям также представят реконструированные наряды для церемоний и бальные платья. Большую часть старинной одежды мастера воссоздают вручную, не используя швейную машинку.

В Москве также пройдет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века». Артисты, художники, дизайнеры, модельеры и музыканты покажут свое понимание концепта русского стиля.