05 февраля 2024, 12:33

Москвичей пригласили на выставки и экскурсии в парки

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В московских парках в последний зимний месяц пройдет множество увлекательных событий. Посетителей ждут экскурсии, лекции и фотовыставки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Парк искусств «Музеон» неподалеку от Новой Третьяковкой с 6 февраля по 5 марта представит уличную выставку «Стремление быть полезным обществу…».

В саду имени Баумана посетители смогут до конца февраля ознакомиться с фотовыставкой «Музыка танца». В экспозицию вошли снимки уникальных монет, а также горожане узнают о короле скрипки, появлении жанра музыкальной комедии и традициях мелодии халхара.

В Лианозовском парке до конца зимы разместили фотовыставку Русского географического общества «Говорит и показывает Евражка». Там можно посмотреть работы, созданные участниками фотоконкурса дикой природы «Самая красивая страна».

Гончаровский парк открыл вторую фотовыставку Русского географического общества «В объятиях зимы». В этнографической деревне «Бибирево» до 29 февраля разместили выставку «Почему металл „зеленый“?». В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» с 5 до 29 февраля пройдет выставка Алены Чудесной «Времена года в красках».

В музее-заповеднике «Коломенское» весь февраль будут проходить экскурсии «Зимняя сказка в Коломенском». В парке «Митино» пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Мастерская ремесленника» 11 февраля. В парке «Фили» 17 февраля посетителей ждет экскурсия «История Ворошиловского парка» от историка-искусствоведа.

Посетители усадьбы Измайлово в феврале смогут узнать о «Династии Романовых». Платные лекции пройдут в городке имени Баумана. Институт психологии и психосоматической терапии представит серию бесплатных практических встреч «Осознанное родительство» в парке «Красная Пресня».

Посвященную роману «Война и мир» выставку также открыли на ВДНХ. Мультимедийная экспозиция в павильоне № 61 позволит гостям погрузиться в атмосферу XIX века.

Выставки Экскурсии Парки Москва
05 февраля 2024, 12:40
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
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Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за гололедицы. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Погода потенциально опасна. Гололедица на дорогах», - отметили синоптики.

Предупреждение будет действовать до 9:00 вторника, 6 февраля. Потенциально опасная погода сохранится и в Подмосковье.

На прошлой неделе в столице тоже было скользко. В первый день февраля в городе прошел ледяной дождь.

Сегодня в Москве будет небольшой снег и потепление до минус трех градусов.

Синоптики уже сообщали, что погода в феврале на территории России будет изменчивой. Хотя средняя температура в последний месяц зимы все же будет выше нормы.

Погода Погода в Москве Москва
05 февраля 2024, 11:53
Портал «Узнай Москву» посетили почти три миллиона раз за год
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Пользователи почти в два раза чаще стали посещать портал «Узнай Москву». В 2023 году к нему обратились около трех миллионов раз, что примерно вдвое больше, чем в 2022-м, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Чаще всего - более миллиона раз - пользователи обращались к разделу „Здания“. В нем собраны истории и фотографии 2,2 тысячи памятников архитектуры. Также популярна рубрика с маршрутами по столице», - уточнила она.

В прошлом году проект отметил свой 10-летний юбилей. За это время маленький сайт о культурных объектах Москвы трансформировался в полноценный цифровой путеводитель. Его используют и туристы, и жители столицы.

Посетители портала могут во время виртуального тура посмотреть здания изнутри, доступ к которым, как правило, ограничен. К примеру, посольские особняки. На страницах онлайн-гида есть запись на экскурсии по историческим объектам и регистрация для участия в ежегодном краеведческом диктанте «Московский код».

Раздел «Афиша» регулярно обновляется данными о событиях, представленных городскими музеями, библиотеками и культурными центрами.

На портале «Узнай Москву» также появился новый маршрут от хореографа Аллы Сигаловой. Он стартует рядом со зданием ГИТИСа и заканчивается возле МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

Туризм Экскурсии Технологии Москва Наталья Сергунина
05 февраля 2024, 11:37
Симоновскую набережную благоустроят в Москве
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Прилегающий к территории жилого комплекса участок Симоновской набережной благоустроят в Москве. Об утверждении соответствующей документации сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Площадь участка Симоновской набережной на юге Москвы, где пройдет благоустройство, составит почти 14 тысяч квадратных метров», - уточнил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, рабочие построят и реконструируют подпорную стену, наружное и архитектурное освещение, а также сеть дождевой канализации. Кроме того, на набережной появятся скамейки и шезлонги, сделают тротуар и велодорожку и оборудуют велопарковки.

Ранее в Москве в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки проложили экотропы. Также там создали комфортное пространство для отдыха и занятий спортом.

Благоустройство Москва
05 февраля 2024, 10:51
Путевые стены на станции метро «Красносельская» отреставрируют в Москве
РИА «Новости»
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Рабочие приступили к реставрации путевых стен на станции «Красносельская» Сокольнической линии метро в Москве. Они вернут утраченные фрагменты оригинальной керамической плитки, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Недавно был отреставрирован барельеф на „Новокузнецкой“, а сейчас воссоздается исторический облик путевых стен „Красносельской“», - пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Специалисты постараются добиться максимального сходства между исторической плиткой, созданной в 1930-х годах, и новой. Работы будут проводить ночью, чтобы не препятствовать движению составов. Закончить реставрацию планируется летом 2024 года.

В Москве также строятся новые станции. Так, конечную станцию «Потапово» Сокольнической линии метро планируют открыть до конца этого года.

Реставрация Метро Метро Москвы Максим Ликсутов Москва

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