Москвичей пригласили на световые шоу и мюзиклы в парки на праздники

Московская усадьба Деда Мороза подготовила красочные интерактивные анимационные шоу, спектакли, концерты, игры и хороводы. Мероприятия можно будет посетить бесплатно на Изумрудной площади с 1 по 8 января с 12:00 до 19:00.

Любителей квестов пригласили в новые усадьбы Деда Мороза. В частности, в Измайловском парке предстоит выполнить задания по мотивам «Снежной королевы», в ландшафтном парке «Митино» - «Морозко», а в парке Олимпийской Деревни - «Простоквашино». Открытые площадки представят живую музыку. В павильонах гости смогут увидеть интерактивные программы, а также научиться украшать имбирные пряники, лепить и расписывать фигурки.

В парке «Северное Тушино» 2 января состоятся мастер-классы для детей по изготовлению игрушек из сосновых шишек.

Таганский парк 3 января в 12:45 и детский парк имени Прямикова в 13:30 приглашают на спортивные зарядки, которые проведет учитель по тхэквондо и стретчингу. В Таганском парке 1, 2, 4 и 6 января на катке будут проходить тематические программы.

В парке 50-летия Октября на катке Дружбы 4 января в 13:00 зрителям покажут ледовый спектакль «Бременские музыканты».

В ландшафтном парке «Митино» на выставке «Мастерская ремесленника» 4 января в 12:00 проведут занятие «Старинный браслет». В парке «Сокольники» 5 января в 13:00 детей и взрослых ждет новогодняя программа. С 1 по 8 января с 15:00 до 17:30 для гостей от 16 лет организуют танцы «Ретро+».

Мастер-класс «Цветущая слива в китайском стиле» можно посетить в зимнем саду парка Горького 5 января в 14:00. На катке в специальном кинопавильоне с 28 декабря по 7 января представят авторские короткометражные мультфильмы для детей.

Во время новогодних каникул в Москве на ВДНХ также проведут множество выставок. Некоторые семейные экспозиции будут работать бесплатно.