Москвичей пригласили на спортивный праздник в «Лужники»

На празднике гостям расскажут, как развивают различные виды спорта и предложат стать участниками увлекательных мероприятий. На территории спорткомплекса создадут зоны для игры в керлинг, дриблинг, баскетбол, волейбол на снегу, биатлон и снежный дартс. Детей будут развлекать игровой эстафетой «Семейные веселые старты».

Желающие смогут присоединиться к зимнему забегу на пять километров - от центральной площади «Лужников» вдоль Лужнецкой набережной. Всех спортсменов наградят памятными медалями.

На катке в 13:00 фигурист Александр Энберт проведет мастер-класс. Вечером на льду гостей будет ждать иммерсивное шоу. В течение всего дня будет работать теплый зимний кинотеатр, где можно посмотреть мультфильмы о зиме и спорте. В мастерской пряников посетителям предложат расписать сладости.

Праздник начнется в 10:30. Все мероприятия бесплатные, для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация.

На площадках проекта «Московские сезоны» также будут работать 15 бесплатных катков до конца зимы. Горожане могут посещать занятия на коньках по программе «Мой спортивный район».