Москвичей пригласили на празднование китайского Нового года в «Аптекарский огород» МГУ

«Отмечаем впервые в 318-летней истории Сада», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы предупредили, что из-за подготовки к фестивалю закроют Субтропическую оранжерею с 29 января до 2 февраля.

В Китае главным торжеством года считается праздник весны под названием Чуньцзе. Это традиционный китайский Новый год по лунному календарю. По легенде, в этот день пробуждается от зимней спячки и обновляется природа. Покровителем 2024 года по китайскому календарю стал зеленый деревянный дракон. Он символизирует роскошь и благополучие.

Старый Новый год отметят танцами и хороводами в московской усадьбе Деда Мороза. Гостей ждут 14 января на Изумрудной площади.