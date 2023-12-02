02 декабря 2023, 12:36

Москвичей пригласили на онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Экспозиция представляет собой 36 фотографий 1950–1983 годов. Авторы снимков - Виктор Егоров, Георгий Корабельников, Борис Ярославцев, Виктор Будан, Виктор Ахломов, Константин Мустафин и другие именитые фотографы.

Большая часть работ посвящена Деду Морозу и его внучке Снегурочке. Сказочные герои стоят в окружении детей на елках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на новогодних утренниках в детсадах в разные годы ХХ века.

Будану удалось сфотографировать Деда Мороза в неформальной обстановке. На кадрах можно увидеть их партию в шахматы со Снегурочкой. Также на снимке запечатлен Дед Мороз, читающий в перерывах между репетициями газету «Комсомольская правда».

На выставке также представлены фотографии с подготовкой к праздникам. Ознакомиться с новогодними снимками разных лет можно в зале «1950–2000 годы».

В переходе между станциями «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской и БКЛ также открыли выставку «Сибирь и Арктика в лицах». Любой желающий может окунуться в культуру народов севера России через фотоснимки.

Главархив запустил новую онлайн-выставку «Российский сказочный персонаж Дед Мороз». Ее можно увидеть в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории», сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Выставки Новый год Москва 2023
02 декабря 2023, 11:39
Москвичи смогут обследовать здоровье в 77 МФЦ
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В 77 центрах госуслуг появились современные комплексы для проверки здоровья. Москвичи смогут обследоваться примерно за семь минут, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, оборудование в МФЦ позволит быстро узнать уровень насыщения крови кислородом, измерить артериальное давление, функцию внешнего дыхания, пульс, ритм сердца и другие показатели.

Сервис также поможет горожанам получить персональные рекомендации, связанные с правильным питанием. В частности, меню на неделю с рецептами, подборку физических упражнений и советы по их выполнению.

Глава города добавил, что во всех флагманских офисах робот-диагност помогает посетителям измерить температуру, уровень сахара в крови, объем легких. Затем по результатам система выдаст клиенту необходимые рекомендации.

Работники столичных центров «Мои документы» также предоставили примерно миллион наиболее востребованных услуг ЗАГСов. Больше всего пользовалось спросом получение повторных свидетельств или справок о госрегистрации актов гражданского состояния.

Сергей Собянин МФЦ Москва 2023
02 декабря 2023, 10:37
Вторая волна обновления медицинского оборудования стартовала в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В пятницу состоялось пленарное заседание второго национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023». На нем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о второй волне обновления медицинского оборудования в мегаполисе по программам и национальным проектам.

В пятницу состоялось пленарное заседание второго национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение - 2023». На нем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о второй волне обновления медицинского оборудования в мегаполисе по программам и национальным проектам.

По его словам, крайне важно, чтобы новые медицинские комплексы, аппаратура и приборы были максимально современными, технологичными - на уровне мирового здравоохранения. Глава города уточнил, что вся техника, поставляемая в больницы, соответствует нынешним запросам инновационности.

Он добавил, что нацпроекты подразумевают высокие показатели. Их можно будет добиться с помощью высокотехнологичного оборудования и специалистов, которые знают, как работать с такими системами.

Умные алгоритмы помогли врачам с расшифровкой примерно пяти миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). При анализе применяют цифровые электрокардиографы, установленные во взрослых столичных поликлиниках в 2022 году.

Здравоохранение Врачи Сергей Собянин Технологии Москва 2023
02 декабря 2023, 10:10
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на три года
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Сергей Собянин подписал закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Документ разместили на официальном сайте столичного правительства.

Мосгордума во время пленарного заседания 29 ноября приняла городской бюджет столицы на три предстоящих года.

В следующем году бюджет Москвы достигнет около 4,3 триллиона рублей, в 2025-м - примерно 4,6 триллиона, в 2026 году - почти 4,9 триллиона.

На расходы в 2024-м заложили 4,8 триллиона, в 2025-м - почти пять триллионов и в 2026-м - свыше 5,1 триллиона рублей.

Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что это позволит уточнить нагрузку на бюджет. Специалисты соберут информацию по трем формам: краткой «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» о неработающих пенсионерах и «94 Пенсии-Р» о работающих.

Сергей Собянин Экономика Москва 2023
02 декабря 2023, 09:34
Катюша, Маша и Чжен Чжу. Москвичи выберут имя для медвежонка панды
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В проекте «Активный Гражданин» началось голосование за имя для детеныша панды. Всего представлено 10 вариантов, среди которых есть и российские имена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Однако все завершилось удачно. Сейчас маленькая панда чувствует себя хорошо. Она начала видеть, а недавно у медвежонка появились первые зубы. В шесть месяцев она впервые попробует на вкус бамбук.

Сегодня детенышу исполнилось 100 дней, и пришло время дать ему имя. Китайские и российские специалисты представили 10 вариантов. Среди них - Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Сяо Ула, Ай Минь, Бай Хоа, Хон Син, Чжен Чжу.

Все имена ассоциируются с Москвой или Россией. Проголосовать можно в проекте «Активный гражданин».

Накануне детеныш панды начал ползать , что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед.

«Рождение малышки-панды - очень доброе событие, произошедшее в Москве в этом году. И к тому же весьма редкое и необычное», - отметил он.

Глава города напомнил, что в 1966 и 1968 годах медведь Ань-Ань из Московского зоопарка и медведица Чи-Чи из Лондона не смогли дать потомство.

Будущие родители - молодые панды Жуи и Диндин - появились в столичном зоосаде весной 2019 года. Их поселили в специально модернизированный отдельный павильон. Первая встреча панд состоялась только в апреле 2023 года. В конце августа у пары появился на свет первенец. Роды прошли под наблюдением московских зоологов и китайского эксперта по размножению больших панд господина Ву Кая. Специалисты опасались, что Диндин не справится с детенышем, поэтому подготовили специальный инкубатор и все необходимые для новорожденной атрибуты.

Зоопарки Сергей Собянин Москва 2023

Новости по теме