Москвичей пригласили на катки и фитнес-тренировки в День зимних видов спорта

«Москва делает все, чтобы заниматься физической культурой было комфортно даже в самое холодное время года. Тренироваться можно как самостоятельно, так и под руководством квалифицированных тренеров и наставников», - говорится в сообщении.

Желающих заняться экстремальным спортом ждут на горнолыжных склонах в спорткомплексах «Севастопольский проспект», «Ново-Переделкино», «Куркино» и «Северное Бутово», а также в обновленном кластере «Воробьевы горы». Везде работают пункты проката, а также есть зоны отдыха.

В «Лужниках» открыли лыжно-биатлонная трасса, протяженность которой составляет два километра. Она подойдет и для новичков, и для опытных лыжников.

Для юных любителей фигурного катания проводят занятия во Дворце спорта «Некрасовка», во дворах на северо-востоке Москвы и в ледовом центре «Платинум».

Проект «Мой спортивный район» организовывает тренировки более чем на 90 объектах, включая катки, лыжные трассы, и уличные спортплощадки. Также проводят фитнес-тренировки на свежем воздухе. В прошлом зимнем сезоне состоялось свыше 2,4 тысячи занятий, в которых поучаствовало более 29,1 тысячи москвичей.

Московский НПЗ также расширил возможности для занятий спортом на юго-востоке столицы. Предприятие поддержало крупнейшие в стране соревнования по биатлону среди любителей в 2024 году - PIONER CUP.