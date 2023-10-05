Москвичей пригласили на фотовыставку в честь педагогов и наставников

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Восемь московских парков представили фотовыставку «О тех, благодаря кому…», посвященную педагогам и наставникам. Она продлится до конца месяца, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Уличную выставку приурочили к Году педагога и наставника, а также ко Дню учителя. Посетители ознакомятся с историями больше чем 40 парковых преподавателях, а также узнают об успехах их учеников.

Организаторы разместили экспозицию, которая расскажет о создателе детского клуба в Перовском парке, о работе «Зеленой школы» в «Музеоне», ее учениках и их педагоге. На выставке можно узнать об инструкторе по скандинавской ходьбе и гимнастике из Измайловского парка, который практикует улыбкотерапию.

Также гости ознакомятся с историей актрисы, преподающей больше 20 лет в парке «Сокольники», о руководителе первой в мире школы саберфайтинга в парке «Фили», о преподавательнице в усадьбе Люблино.

Ранее в столице открыли фотовыставку в честь волонтеров. Экспозицию «Москва - столица добрых дел» можно увидеть на городских улицах до декабря.