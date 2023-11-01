01 ноября 2023, 16:55

Москвичей пригласили на фотовыставку «Так рождаются звезды балета»

Сайт мэра и правительства Москвы
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На Арбате под открытым небом открыли фотовыставку в честь 250-летия Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Посетители смогут узнать об истории академии, ее знаменитых выпускниках и преподавателей до 30 ноября, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

История МГАХ берет свое начало с 1773 года, когда в Московском императорском воспитательном доме открыли «классы танцования». В наши дни академия стала одной из ведущих и старейших балетных школ в мире.

Московскую балетную школу окончили такие звезды, как Игорь Моисеев, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Николай Цискаридзе и множество других знаменитостей.

Фотовыставку поделили на две тематические зоны. Первая расскажет, как создавали московскую школу балета, о ее знаменитых педагогах и их воспитанниках.

Экспозиция второго раздела представит снимки современной жизни академии, которая работает, не нарушая многолетние традиции.

Ранее музей Тропинина пригласил москвичей на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь». Она посвящена творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка.

Выставки Москва 2023
01 ноября 2023, 17:01
Бочкарев рассказал о строительстве электродепо «Южное» в Москве
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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В Москве практически завершили возведение конструкций отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное». Он стал главным объектом в составе пускового комплекса, подчеркнул заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Именно здесь поезда будут проходить ежедневный осмотр и техобслуживание перед выходом на линию. В здании площадью более 40 тысяч квадратных метров оборудуют 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камеру мойки», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что специалисты уложили уже более 30 тысяч кубометров бетона из 40 тысяч запланированных. Параллельно они ведут устройство мягкой кровли общей площадью более 40 тысяч квадратных метров и подготовку стен под окраску, укладку плитки и напольного покрытия. Кроме этого, на половину смонтировали внутренние инженерные сети, пожаротушения и вентиляции.

Также во время работ специалисты обустроят парковые пути, по которым поезда будут следовать на техобслуживание.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что строительство другого электродепо «Столбово» планируют завершить до конца 2024 года.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
01 ноября 2023, 15:42
Количество проводимых экстренных операций в Москве возрастет на четверть
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московские хирурги смогут проводить на четверть больше операций благодаря флагманским центрам. Об эффективности медицины по новому стандарту рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в начале года заработал флагманский центр в ГКБ имени Вересаева, весной - в НИИ СП имени Склифосовского, а в сентябре открыли - в ГКБ № 15 имени Филатова. С момента их запуска хирургам удалось провести примерно 15 тысяч экстренных операций.

«Это стало возможным благодаря тому, что все флагманы работают по новому стандарту экстренной помощи», - отметил Собянин.

В частности, теперь больше операций проводят малоинвазивными методами, в том числе лапароскопическим. Появились палаты предоперационной подготовки и палаты пробуждения. Кроме того, каждый центр оснастили современным оборудованием и уникальными гибридными операционными. Также специалисты выработали выверенную медлогистику от момента поступления экстренного пациента до доставки его в операционную.

Глава города добавил, что строители приступили к возведению дополнительных флагманских центров - в ГКБ имени Боткина, имени Буянова и имени Пирогова. Помимо этого, планируют реконструировать приемные отделения в 11 городских стационарах.

Ранее врачи московской больницы имени Иноземцева спасли 70-летнюю женщину , которая проглотила рыбью кость длиной в три сантиметра. Благодаря своевременному обращению к медикам удалось избежать осложнений.

Врачи Сергей Собянин Москва 2023
01 ноября 2023, 15:17
Новая городская площадь появится в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 11 тысяч квадратных метров Лужнецкой набережной в Москве станут новой городской площадью. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, площадь станет центральным общественным пространством для жилого комплекса, строящегося в районе Хамовники по адресу: Лужнецкая набережная, 2/4, рядом с олимпийским спорткомплексом «Лужники». Проект реализуют в 2026 году.

«Продуманное функциональное зонирование предполагает разнообразие сценариев времяпрепровождения», - отметил заммэра.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов добавил, что с новой площади будет открываться прекрасный вид на набережную Москвы-реки. В самом центре установят авторскую арт-инсталляцию.

Появление многофункциональной территории увеличит число посетителей Лужнецкой набережной на 30%, заключил архитектор.

Ранее дом 1932 года постройки капитально отремонтировали в районе Хамовники в Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
01 ноября 2023, 14:56
Инженерные системы заменили в более чем 10 тысячах домов в Москве
РИА «Новости»
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В рамках Московской программы капитального ремонта заменили инженерные системы в более чем 10 тысячах домов столицы. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в программу вошли свыше 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров. В них запланировали ремонт свыше 420 тысяч инженерных систем.

«Московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире», - добавил заммэра.

В рамках работ специалисты обновят основные инженерные системы - холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации и электрики. Также они заменят мусоропроводы, проверят системы дымоудаления и пожарные водопроводы.

«В работах используем исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности», - отметил Бирюков.

Ранее жителям 38 домов в Подольске вернули переплату за электричество по требованию ГЖИ.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков

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