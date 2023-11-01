Москвичей пригласили на фотовыставку «Так рождаются звезды балета»

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История МГАХ берет свое начало с 1773 года, когда в Московском императорском воспитательном доме открыли «классы танцования». В наши дни академия стала одной из ведущих и старейших балетных школ в мире.

Московскую балетную школу окончили такие звезды, как Игорь Моисеев, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Николай Цискаридзе и множество других знаменитостей.

Фотовыставку поделили на две тематические зоны. Первая расскажет, как создавали московскую школу балета, о ее знаменитых педагогах и их воспитанниках.

Экспозиция второго раздела представит снимки современной жизни академии, которая работает, не нарушая многолетние традиции.

Ранее музей Тропинина пригласил москвичей на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь». Она посвящена творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка.