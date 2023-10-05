Москвичей пригласили на фотовыставку, посвященную волонтерам
В столице открыли фотовыставку в честь волонтеров. Экспозицию «Москва — столица добрых дел» можно увидеть на городских улицах до декабря, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.
«В Москве более 1,16 миллиона человек, которые уже стали участниками волонтерских проектов. Для тех, кто хочет помогать, в городе развивается более 10 направлений добровольчества, чтобы каждый нашел для себя дело по душе», - отметил он.
Экспозиция представляет собой фотографии зооволонтера, помогающего с выгулом собак в приюте, добровольцев-врачей на позновательной акции и московских волонтеров на национальном чемпионате «Абилимпикс».
Кроме того, посетители смогут увидеть медиаволонтера на Московском урбанистическом форуме - 2023 и добровольца на занятии по альпинистской подготовке в проекте «Время добра». На фотовыставке представят снимок пожилого волонтера, принявшего участие в высадке «Аллеи добра» в «Зарядье» и помощников на субботнике.
Выставку представят с 4 по 17 октября на Чистопрудном бульваре, с 23 октября по 6 ноября - в Климентовском переулке, с конца октября - на ВДНХ, а затем - в «Лужниках».
Ранее выставка «Фарфор Парижа» открылась во дворце усадьбы Кусково в Москве. Посетителям покажут изделия частных парижских мануфактур, выпущенные в период с конца XVIII до середины XIX века.
В столице открыли фотовыставку в честь волонтеров. Экспозицию «Москва - столица добрых дел» можно увидеть на городских улицах до декабря, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.