Москвичей пригласили на фотовыставку, посвященную волонтерам

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«В Москве более 1,16 миллиона человек, которые уже стали участниками волонтерских проектов. Для тех, кто хочет помогать, в городе развивается более 10 направлений добровольчества, чтобы каждый нашел для себя дело по душе», - отметил он.

Экспозиция представляет собой фотографии зооволонтера, помогающего с выгулом собак в приюте, добровольцев-врачей на позновательной акции и московских волонтеров на национальном чемпионате «Абилимпикс».

Кроме того, посетители смогут увидеть медиаволонтера на Московском урбанистическом форуме - 2023 и добровольца на занятии по альпинистской подготовке в проекте «Время добра». На фотовыставке представят снимок пожилого волонтера, принявшего участие в высадке «Аллеи добра» в «Зарядье» и помощников на субботнике.

Выставку представят с 4 по 17 октября на Чистопрудном бульваре, с 23 октября по 6 ноября - в Климентовском переулке, с конца октября - на ВДНХ, а затем - в «Лужниках».

Ранее выставка «Фарфор Парижа» открылась во дворце усадьбы Кусково в Москве. Посетителям покажут изделия частных парижских мануфактур, выпущенные в период с конца XVIII до середины XIX века.

В столице открыли фотовыставку в честь волонтеров. Экспозицию «Москва - столица добрых дел» можно увидеть на городских улицах до декабря, сообщил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.