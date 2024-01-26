Москвичей пригласили на фестиваль «Самый теплый день» в Музей городского хозяйства

Посетителей Музея городского хозяйства в предстоящую субботу ждет увлекательная программа с викторинами, лекциями, мастер-классами и экспериментами. Гости также смогут ознакомиться со спецтехникой, представленной на выставке.

Послушать лекцию об истории теплоснабжения города можно будет в 10:00. В 14:00 посетителям расскажут об электрификации столицы, а в 15:00 стартует лекция «История и современность архитектурного освещения Москвы». В 11:30, 13:30 и 14:30 горожан приглашают посетить Тесла-шоу.

Энергетики также покажут, как работает тепловизор, дефектоскоп и диагностический робот. В 12:00 проведут эксперименты, во время которых участники изучат тепловизионный прибор, соберут модель водяных часов и помогут лаборанту исследовать пробы воды.

Для детей с 10:00 до 12:00 подготовили аквагрим, марафон по сбору паззлов и игры «Собери свою теплосеть» и «Теплопазл».

В Москве 24 января на форуме «Россия» также торжественно зажгли огонь семейного очага «Сердце России». Это стало стартом Года семьи.