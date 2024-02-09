Москвичей пригласили на фестиваль конькобежного спорта на ВДНХ

«Каждый участник соревнования получит памятный сувенир, а победители - призы и подарки. В 2023 году событие объединило больше четырех тысяч москвичей и туристов», - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Начало программы намечено на 10:30. Далее с 12:00 состоятся спринтерские состязания. Участников распределят по возрастным группам: от восьми лет до 40 лет и старше.

Между забегами перед публикой выступит музыкальна группа.

«Московские молнии» проводят каждый год на ВДНХ, начиная с 20215-го. За это время фестиваль посетили более 30 тысяч человек. Вход на спортивное мероприятие - по тарифам катка ВДНХ.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам , депутат Мособлдумы Александр Легков передал золотую медаль зимних Олимпийских игр в Сочи для экспозиции на Аллеи Славы. Выставка в честь десятилетнего юбилея зимних Олимпийских игр в Сочи открылась на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.