Москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество»

Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января с 20:00 до 22:00. Площадки фестиваля находятся на улицах Сухонская, Авиационная, Теплый Стан и Вешняковская.

Катки, расположенные на улицах Грекова, Ключевой, Хачатуряна, в проезде Серебрякова, Олимпийской Деревне, а также в сквере у станции метро «Некрасовка», можно будет посетить в эти же дни с 20:30 до 22:00.

Желающим прийти на площадки нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же можно ознакомиться с расписанием.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят в столице каждый год. В этот раз он проходит на 36 площадках в разных районах. Его главная тема - Москва и ее жители.

Ранее аудиогиды по пяти московским каткам озвучила нейросеть. Жители и гости мегаполиса узнают о ледовых площадках в Измайловском парке, саду «Эрмитаж», парке «Сокольники», саду имени Баумана и парке Горького.