Москвичей пригласили на бесплатную экскурсию о крупных благотворителях прошлого

«Экскурсия „Гуляй и помогай“ не только дарит знания и незабываемые впечатления, но и напоминает, что благотворительность, отзывчивость и неравнодушие - это традиционные ценности, уходящие корнями в прошлое Москвы», - отметила руководитель проекта «Город неравнодушных» Евгения Шавкун.

Первый маршрут раскроет тайну названия улицы Кузнецкий Мост, а также расскажет о местонахождении первой в стране телефонной станции. Посетители узнают о зданиях, связанных с именами известных московских благотворителей.

Желающие смогут во время экскурсии поучаствовать в благотворительности. В частности, сдать ненужные вещи в бокс фонда «Второе дыхание» и пожертвовать в организации, которые размещены в благотворительном сервисе на mos.ru.

Маршрут подразумевает остановку на станции по приему вещей. Там же участники узнают о важности разумного потребления, а также о том, как ношеная одежда может помочь нуждающимся людям.

На ВДНХ также проведут экскурсии и обзорные прогулки в честь Дня гида, который отмечается 21 февраля. В музее славянской письменности «Слово» можно узнать, какими были первые алфавиты на Руси.