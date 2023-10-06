Москвичей предупредили об усилении ветра и дожде

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«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 14:00 до 21:00 часа 6 октября по Москве ожидается усиление ветра северо-западного ветра с порывами 16-18 метров в секунду, дождь», - сообщили в МЧС.

Спасатели попросило соблюдать осторожность при управлении автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также обходить деревья и шаткие конструкции, не парковать под ними машины и не оставлять детей без присмотра.

Ранее москвичей предупредили о ливнях в пятницу, 6 октября. По словам синоптика, столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов.