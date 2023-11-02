Москвичей предупредили об отмене движения трамваев по Шаболовке на выходных

«4-6 ноября трамваи не будут ходить по Шаболовке. В эти дни трамваи поедут по измененным маршрутам», - сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что в единый маршрут 47 14 добавят трамваи № 14 и 47. Он будет проходить от «Нагатино» через Серпуховский Вал и «Ленинский проспект» до станции метро «Университет».

Трамваи № 26 и 38 также запустят по обновленному маршруту 38 26 - от метро «Пролетарская» через Серпуховский Вал и Черемушки до метро «Университет».

Кроме того, вместо нескольких трамваев предоставят автобусы № 026. Они будут ходить от станции метро «Шаболовская» до Духовского переулка. Остановки «Фабрика „Ударница“ и „Метро „Октябрьская“ работать не будут, поэтому горожан призвали пользоваться метро.

Ранее трамвайное депо имени Баумана отметило 90-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем предприятия всех причастных и пожелал новых успехов.